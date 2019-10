Un momento particolarmente toccante quello andato in onda ieri a Amici Celebrities, protagonista Laura Torrisi. L’attrice ed ex compagna dell’attore Leonardo Pieraccioni ha abbracciato la figlia Martina, scoppiano in lacrime. L’idea, ancora una volta, nasce dalla mente di Maria De Filippi. Inizialmente Queen Mary ha chiamato la Torrisi al centro del palco e ha cominciato a tirare fuori da uno zaino rosa diversi oggetti di Martina.

Dopo un po’ però Maria ha fatto aprire il videowall ed è entrata in studio Martina. Il momento è stato commovente. La bimba si è emozionata vedendo la mamma e le lacrime sono sgorgate da entrambe, sia dagli occhi di Laura sia da quelli della piccina. La Torrisi ha cercato di calmare la figlioletta dicendo che le sue erano lacrime di gioia, poi ci ha pensato Maria a mettere a suo agio la bimba. Martina ha risposto alle domande della conduttrice timidamente, poi proprio la De Filippi ha svelato un retroscena su Pieraccioni. Continua dopo la foto









“L’ha accompagnata papà”, ha infatti detto a proposito dell’arrivo della bimba negli studi. La conduttrice ha inoltre raccontato di aver incontrato la bimba prima della registrazione, svelando al pubblico anche questo tenero momento.Davvero un bell’attimo con Laura Torrisi e la figlia Martina ad Amici Celebrities, che commosso anche Maria. Continua dopo la foto





Catanese, Laura Torrisi è nata il 7 Dicembre 1979, dunque l’età che ne corrisponde è di 38 anni.Da sempre appassionata e amante del mondo dello spettacolo, la Torrisi ha realizzato questo sogno partecipando al Grande Fratello nel 2006. Durante questa esperienza ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo fidanzato, al quale però non ha risposto con decisione, infatti, poco dopo i due si sono lasciati. Continua dopo la foto







A seguito di questa avventura si è rimboccata le maniche è ha iniziato a studiare recitazione, punto iniziale da cui ha preso il via la sua carriera di attrice e conduttrice. Ben presto, grazie anche alla conoscenza con Leonardo Pieraccioni ha avuto modo di prendere parte a varie pellicole. E proprio nel 2007 è stata protagonista del film Una moglie bellissima, diretto da quello che è stato il suo ex compagno. Nel 2017 ha ritrovato l’amore in Luca Detti, ex pilota di rally. Lui è stato fidanzato con lei per un anno, ma ad ora non è chiaro se abbiano o meno riallacciato i rapporti. Chissà che magari non sarà lei stessa a dirlo in queste ospitate televisive.

Ti potrebbe interessare: “Massacro!”. Quattro giovani morti, due fidanzati in condizioni disperate: è l’inferno