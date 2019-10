“Non rompere le pal**e”. Filippo Bisciglia, ci risiamo: succede prima della diretta di Amici Celebrities

Filippo Bisciglia fa una passo indietro. Dopo le polemiche della settimana scorsa, con gli stracci che erano volati tra lui e Maria De Filippi, il popolare conduttore che pochi mesi fa ha tragettato in porto l’edizione ti Temptation Island più polare di sempre tende la mano alla signora di Canale 5 e si scusa per i modi tenuti in trasmissione. Nel corso della seconda puntata, la padrona di casa lo aveva aspramente redarguito per avere messo in discussione l’integrità del lavoro della produzione. Metabolizzato il rimprovero, il concorrente della squadra bianca di Giordana Angi si è detto pronto a fare un passo indietro:

"Nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli cercare di non ripeterli e chiedere scusa…ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi DIVERTITI DIVERTITI DIVERTITI e prova a cantare al meglio … P.S. e soprattutto non rompere le palle". Aveva scritto il conduttore su instagram.









"Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano qua dentro. E io anche se ti conosco e ti voglio bene, difendo quelli che lavorano con me" aveva detto Maria De Filippi a Bisciglia dopo avere mandato in onda un video in cui lo si vedeva accusare chi lavora al programma di avere permesso alla sua sfidante, Francesca Manzini, di partire da una posizione di vantaggio.





Il conduttore di Temptation Island aveva provato senza successo a spiegare le sue ragioni ma, per la seconda volta, la conduttrice lo aveva interrotto: "Ma grazie che vuol dire? Se dici che la gara è falsata a me non va bene. Hai 3 canzoni bellissime, le canti bene e hai attribuito alla produzione malafede. Grazie di che? Dovevo star zitta? No Filippo, litighiamo su questo. Io sono in assoluta buona fede".







Ex concorrente del Grande Fratello poi diventato conduttore proprio grazie a Maria De Filippi, che gli ha affidato la versione “nip” di Temptation Island, Bisciglia coltiva da sempre la passione per il canto. Proprio la sua abilità sul palco gli aveva consentito di partecipare a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti in onda su Rai1. L’invito a mettersi in gioco prendendo parte alla prima edizione di Amici Celebrities sarebbe arrivato inaspettatamente e lo avrebbe colto di sorpresa, come lui stesso aveva spiegato su Instagram:

