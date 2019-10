Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, un altro figlio dopo Stella? La rivelazione a Verissimo

I primi ospiti della nuova puntata di Verissimo sono stati Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Ne è uscita un’intervista a tratti esilarante con Silvia Toffanin, che a stento ha trattenuto le risate, così come il pubblico in studio. Per esempio quando l’ex bomber e la ex Velina, da poco genitori della piccola Stella, hanno discusso sulla poca memoria di lui.

“Un mese fa abbiamo litigato perché non mi sono ricordato il suo compleanno. Lei si è arrabbiata come una belva! Il nostro primo bacio? Non me lo ricordo, sono passati due anni, 700 giorni!”, ha detto Vieri tra le risate dello studio. E che dire della diversa versione sul parto della sua ‘Coco Pops’? Per Vieri “Tutto a posto”, ma non certo per la Caracciolo: “Ho avuto due giorni di contrazioni e di induzione al parto, alla fine mi hanno fatto il cesareo e tu dici tutto a posto?”. (Continua dopo la foto)









E allora Bobo Vieri, rivolgendosi al pubblico in studio: “Dove lo trovate un marito che dorme 4 giorni al fianco della moglie in ospedale?”. Ma scherzi a parte, nella loro prima intervista di coppia nel salotto tv di Verissimo si è parlato anche di nozze. Che sono state celebrate a marzo scorso ma in gran segreto, senza annunci ufficiali, davanti a un pubblico molto, ma molto ridotto. (Continua dopo la foto)





“Eravamo in quattro, noi due e i testimoni, mio fratello e sua cugina – ha raccontato Vieri – Poi più avanti, magari faremo una festa con tutti”. “L’abbiamo deciso da un giorno all’altro – ha detto la Caracciolo -, siamo andati in comune a informarci e poi ci siamo sposati. Magari se si dovesse convincere ci sposeremo anche in chiesa, forse quando Stella sarà più grande. Mi aspetto altro più avanti”. (Continua dopo foto e post)







A proposito di Stella: sono ovviamente entrambi innamorati della loro bambina (che secondo Vieri somiglia alla mamma ma ha il suo carattere) e scelgono proprio lo studio di Verissimo per fare una rivelazione. “Siamo al lavoro per allargare la famiglia, ci stiamo provando. Una volta al mese, tadadada!!”, ha detto lui. E se stavolta arrivasse un maschietto, per lui sogna un carriera di sportivo, che vorrebbe vedere intraprendere anche a Stella.

