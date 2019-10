Ida Platano è tornata protagonista al trono over di Uomini e Donne. Se, appena ricominciato il programma, sembrava decisa ad andare avanti per la sua strada nonostante il suo ex, Riccardo Guarnieri, nel parterre maschile, ora le cose rischiano di cambiare un’altra volta. Entrambi, in verità, si erano detti aperti a nuove frequentazioni e nelle prime settimane hanno provato a uscire con altri. Ida, soprattutto, si è avvicinata molto ad Armando Incarnato e tra i due è scattato addirittura il bacio.

Il primo della dama dopo la rottura con il cavaliere di Taranto. Riccardo, nemmeno a dirlo, non l’ha presa bene. E poco dopo, come fanno sapere le anticipazioni fornite dal sito Il Vicolo delle News, ha inaspettatamente fatto marcia indietro con lei. Il classico colpo di scena, insomma. Riccardo è ritornato sui suoi passi e in puntata ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con la sua ex e di leggerle una lettera. (Continua dopo le foto)









Il cavaliere ha spiegato con voce commossa che in passato ci sono state incomprensioni tra di loro ma che le colpe sono sempre state di entrambi. Nonostante tutto, Ida ad oggi è la donna più importante della sua vita: “Ti amo ancora, torniamo insieme”. ha scritto alla dama, invitandola a mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili segnati dalla separazione dello scorso anno. (Continua dopo la foto)





Ida Platano, quasi incredula, si è commossa, ma ha preso tempo. Troppa paura che il ritorno di fiamma sia un altro buco nell’acqua. Ne sono convinti anche molti suoi fan, a giudicare dai commenti lasciati sotto ai suoi post di Instagram. In uno degli ultimi, poi, hanno notato un dettaglio preoccupante nella foto, quella in cui la dama posa con jeans e maglioncino corto rosa. (Continua dopo le foto)





Visualizza questo post su Instagram “MY STORY ISN’T OVER YET”💖 Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 26 Set 2019 alle ore 5:23 PDT



“Sei troppo magra”, “Ida metti su un po’ di chili sei diventata troppo magra… eri molto più bella con la ciccia”, “È troppo magra, era una bella donna ora non mi piace”. E ancora: “Eri tanto bella…”, “Troppo magra, ma perché?”, “Ida, sei sempre meravigliosa ma mangia di più” e, ma ce ne sono molti altri, “Stai perdendo tutta la bellezza che hai dimagrendo così tanto”.

Stefano De Martino: chi è la madre, Mariarosaria Scassillo