Shaila Gatta è la Velina mora di Striscia la Notizia. Insieme alla bionda Mikaela Neaze Silva è stata confermata anche nella stagione in corso del tg satirico ideato da Antonio Ricci, tornato in onda da poco con Ezio Greggio e Michelle Hunziker al timone. Shaila e Mikaela sono le veline ufficiali dal 2017 e quando si sono mostrate per la prima volta sul famoso bancone, tutti hanno notato quanto fossero brave come ballerine oltre che bellissime. Non stupisce conoscendo la loro storia.

Shaila, per esempio, ha anche partecipato ad Amici di Maria De Filippi e, intervistata nel salotto tv di Verissimo, a Silvia Toffanin aveva raccontato che “è stata la danza a scegliere me, non ho deciso io di fare la ballerina: è la mia vocazione”. Per coronare il sogno di diventare ballerina, l’attuale Velina mora ha anche dovuto lasciare la sua casa e vivere in difficoltà economiche, come spiegato a Verissimo, dove si è più volte abbandonata al pianto. (Continua dopo la foto)









Shaila Gatta ha pianto anche ricordando Marco Garofalo, il famoso coreografo che l’ha scoperta e che è scomparso nell’aprile 2018 a 61 anni. Professore di Amici, le diede una grande opportunità, prima nel talent di Canale 5 e poi a Ciao Darwin: “Devo ringraziare il coreografo Marco Garofalo, che non c’è più, e che con me ha osato, a 19 anni mi ha dato un pezzo da prima donna a Ciao Darwin. Non lo ringrazierò mai abbastanza”, ha detto a Verissimo. (Continua dopo la foto)





Ora Shaila ha realizzato il suo sogno e raggiunto la popolarità soprattutto con Striscia. E lì, proprio nei camerini del programma, è stata protagonista di un piccolo incidente hot poi condiviso tra le sue Storie di Instagram. In un video eccola giocare con la sua collega prima della consueta diretta, ma all’improvviso l’accappatoio che indossa si apre svelando un dettaglio sexy. (Continua dopo le foto)







Proprio mentre Shaila e Mikaela di sfidarsi a braccio di ferro, l’accappatoio rosa della velina mora si sposta rivelando il reggiseno. Niente di scandaloso, anche se c’è mancato poco che si vedesse tutto, e sicuramente il piccolo fuoriprogramma non sarà passato inosservato tra i suoi tanti fan di Instagram. Che hanno potuto vedere anche tutto il backstage del programma: la bella Shaila ha infatti pubblicato Storie anche durante la seduta di trucco e le battute con Michelle Hunziker prima dell’inizio di Striscia.

Federica Panicucci, abito da favola su Instagram: “Ma allora le principesse esistono!”