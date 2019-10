Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso: Barbara D’Urso va in onda (in diretta) 7 giorni su 7. Da anni entra quotidianamente nelle case degli italiani e non a caso viene spesso definita “la regina di Mediaset”. Ma la conduttrice campana non è apprezzata solo in tv, dove si è distinta anche come attrice ne La Dottoressa Giò. Anche su Instagram è seguitissima, anche perché è lì che Carmelita racconta la sua vita davanti e dietro le telecamere.

Il suo profilo Instagram è aggiornato di continuo con foto e video che riguardano la sfera lavorativa ma anche quella privata. Basta ricordare i post dell’estate appena passata: Barbara ha mostrato ogni spostamento fatto durante i mesi di pausa (da Capri alla villa a Capalbio) e divertito tutti i fan con le clip girate con Filippo Nardi che, per la cronaca, non è il suo fidanzato come si vociferava durante le vacanze. (Continua dopo la foto)









Anche ora che è tornata in video Barbara non perde occasione di condividere immagini e filmati con il suo esercito di fan. Sì, esercito perché solo su Instagram la D’Urso conta oltre 2 milioni di follower. Un vero record. Eppure lei segue una sola persona. Forse non ci avete fatto caso, ma aprendo il suo profilo Instagram in alto è messo nero su bianco. (Continua dopo la foto)





Nonostante sia molto attiva su Instagram, Barbara D’Urso ha dichiarato più volte di non seguire nessuno. Nemmeno i figli, per dire, o i personaggi del mondo dello spettacolo a lei più vicini. C’è solo una persona, come anticipato, che le ha fatto premere il tasto “follow”: Oprah Winfrey, la conduttrice americana che negli Usa è un’istituzione e per Barbara un vero mito. (Continua dopo foto e post)







“Su Instagram non seguo nessuno a parte Oprah – aveva svelato Carmelita tempo fa -, che è il mio mito”. Oprah Winfrey è una produttrice televisiva, imprenditrice e anchorwoman che a 19 anni conduceva già il tg in un canale locale e nel 1985 iniziò a presentare uno show con il suo nome. Oggi ha costruito un impero ed è una delle donne più influenti al mondo.

