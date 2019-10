Puntata ricca di colpi di scena quella di ”Tale e Quale Show” andata in onda venerdì 4 ottobre 2019, iniziata con un triste annuncio fatto dal padrone di casa Carlo Conti. “Siamo pronti, lo spettacolo sta per iniziare, – ha detto il conduttore – ma non possiamo non rivolgere un pensiero ai due poliziotti uccisi nel pomeriggio a Trieste, faremo questa puntata con la tristezza nel cuore. Un ringraziamento speciale alle forze dell’ordine, che spesso perdono la vita per difenderci”.

Lungo e fragoroso l’applauso del pubblico che è seguito dopo le parole di Conti. Poi il via alla gara. Agostino Penna e Sara Facciolini hanno vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2019. Entrambi si sono classificati al primo posto con 68 punti. Agostino è stato premiato dalla giuria per l’imitazione di Lucio Dalla mentre Sara è stata la più votata dagli altri concorrenti grazie alla sua performance di Loredana Bertè. (Continua a leggere dopo la foto)









Sia Penna sia la Facciolini hanno convinto il pubblico e le loro esibizioni sono state tra le più commentate sul web. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Eva Grimaldi, attrice, showgirl e moglie di Imma Battaglia. Due anni fa la Grimaldi aveva partecipato all’Isola dei famosi e quest’anno ha deciso dimettersi in gioco con un altro programma. Nella puntata andata in onda venerdì 4 ottobre l’attrice ha vestito i panni di Alice e ha cantato sulle note del celebre brano ”Per Elisa”. La scorsa settimana Eva Grimaldi è riuscita a schivare l’ultimo posto, dove si era posizionata durante le prime puntate. Nel terzo appuntamento invece è riuscita a superare persino David Pratelli e Sara Facciolini, arrivando al terz’ultimo posto con 34 punti finali. (Continua a leggere dopo la foto)





Nessuno dei giudici ha trovato la sua esibizione degna del fondo della classifica, forse per via della forte somiglianza fisica fra l’attrice e l’originale Grace Jones. Ma la voce è ancora il punto debole della Grimaldi. Nella puntata di ieri, oltre alla performance canora, l’attrice ha attirato l’attenzione per una frase pronunciata a fine esibizione. Eva Grimaldi ha scatenato le risate del conduttore Carlo Conti, della giuria e di tutto il pubblico. L’attrice, dopo aver imitato la cantante Alice interpretando uno dei suoi brani più celebri, si è infatti auto-commentata lasciando intendere pubblicamente di non essere rimasta affatto contenta dell’imitazione. (Continua a leggere dopo la foto)





Ha infatti affermato: “Ho fatto cag*re!”. L’esclamazione della Grimaldi è stata ascoltata da tutti e ha scatenato tantissimi commenti social. ”La grimaldi più onesta della giuria!”, ”Ho fatta una ca**ta! Almeno è stata onesta… Lei!”, “La Grimaldi quando dice “ieri alle prove l’ho fatta benissimo” sembra me al liceo che quando facevo scena muta “ma ieri la sapevo. Ho studiato.” #taleequaleshow”, “

Francesco Monte imita Cremonini a “Tale e quale show”. Ma il cantante non gradisce per niente e lo asfalta