Da solo, lontano da tutti, sulla spiaggia a osservare l’orizzonte piangendo a dirotto. “Che casino che hai fatto Serena”, è la reazione a caldo nel pinnettu. Pago sembra essere arrivato al punto di rottura a Temptation Island Vip. Le anticipazioni della quinta puntata del reality dei sentimenti parlano chiaro: Serena Enardu è sempre più vicina al single Alessandro. Un feeling e un’intimità che hanno infastidito il cantante al punto da scoppiare in lacrime dopo aver visto l’ennesimo filmato.

Sin dal principio Pago ha assistito alla vicinanza della sua fidanzata con il tentatore, ma questa volta sembra essere arrivata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Negli ultimi giorni Serena si deve essere avvicinata troppo ad Alessandro e stando al video pubblicato dai canali social di Temptation Island Vi che anticipa la quinta puntata (in onda lunedì 7 ottobre in prima serata su Canale 5) tra i due sarebbe scattata la passione. (Continua dopo la foto)









Le poche immagini che anticipano il prossimo appuntamento, infatti, mostrano la ex tronista di Uomini e Donne felice tra le braccia del single Alessandro, mentre nuotano e si divertono nelle splendide acque della Sardegna. E, osservando con attenzione il breve video, sembra proprio che il tentatore abbia cercato di rubare un bacio a Serena Enardu. Da qui la reazione di Pago nel villaggio dei fidanzati. (Continua dopo la foto)





Sempre nel filmato delle anticipazioni, si vede anche una parte del falò, con Pago spiega ad Alessia Marcuzzi, riferendosi evidentemente agli ultimi video della sua Serena che gli devono aver fatto molto male: “Non può giocare con i miei sentimenti, facendo tutto quello che sta facendo. Non è un gioco”. Molti fan del programma stanno dalla sua parte. Tanti utenti hanno infatti commentato il video chiedendosi come mai non abbia ancora deciso di fare le valigie e chiedere un falò di confronto. (Continua dopo foto e post)







Ma il momento della resa dei conti sta per arrivare per tutti. E, sempre a giudicare dalle anticipazioni, non sarà facile nemmeno per Gabriele Franco. La sua Silvia Tirado sembra essere sempre in grande sintonia con il single Valerio Maggiolini e nel video viene immortalata mentre gli dà un bacio sulle labbra. “Non vedeva l’ora – commenta amareggiato il figlio di Pippo Franco – Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati”.

