Ilenia Pastorelli è una delle giovani attrici più talentuose dell’attuale cinema italiano. Prima di dedicarsi alla recitazione, Ilenia ha avuto qualche esperienza da modella, ma è nella Casa del Grande Fratello che il pubblico ha imparato a conoscerla. Ha partecipato all’edizione numero 12 del reality di Canale 5, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Ilenia Pastorelli è arrivata fino alla semifinale (vinse Sabrina Mbarek), ma è sicuramente stata una delle protagoniste indiscusse di quell’anno, soprattutto per via dell’amicizia stretta con un altro concorrente, Rudolf Mernone, diventata poi amore quando il programma è terminato.

Davanti alle telecamere, infatti, Ilenia e Rudolf non si sono mai spinti oltre, anche perché lui aveva una fidanzata fuori ad aspettarlo. Ma appena tornato alla vita reale, il gieffino aveva chiuso la sua relazione con Francesca per iniziare una love story proprio con la sua ex coinquilina. Ma poi non è durata molto, circa un anno. Dopo il GF, Ilenia Pastorelli ha iniziato la sua carriera come attrice. (Continua dopo la foto)









Il debutto, per Ilenia Pastorelli, è datato 2015, quando Luca Marinelli la sceglie come protagonista femminile del suo film, Lo chiamavano Jeeg Robot, in cui ha recitato al fianco di Claudio Santamaria. L’anno successivo, poi, Ilenia ha realizzato il videoclip di Biagio Antonacci One day insieme all’attore Raul Bova. Sempre nel 2016, inoltre, ha intrapreso anche la nuova avventura di essere una conduttrice tv: al timone insieme a Fabrizio Biggio del programma Stracult. (Continua dopo la foto)





Nel 2018 un’altra grande occasione al cinema per Ilenia Pastorelli: al fianco di Carlo Verdone nel film Benedetta Follia. Poi, tra gli altri, lavori, nel 2019, la commedia action tutta femminile dal titolo Brave ragazze di Michela Andreozzi, che vede nelle vesti di 4 rapinatrici improvvisate Anna (Ambra Angiolini), ragazza madre con 2 figli e nessun lavoro stabile, Maria (Serena Rossi), vittima di un marito geloso e iper-violento e, infine, Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico), sorelle di indole opposta che sognano un futuro migliore. (Continua dopo le foto)







Ilenia Pastorelli è nata a Roma il 24 dicembre 1985, è alta un metro e settantasette centimetri per un peso pari a circa cinquantasei chilogrammi. Dopo la love story con Rudolf Mernone nella Casa del Grande Fratello, sembra che Ilenia Pastorelli non abbia più ritrovato l’amore. Negli ultimi anni si è dedicata anima e corpo al lavoro, che le ha regalato e le sta regalando grosse soddisfazioni. Non a caso oggi è considerata una delle giovani promesse del cinema italiano. A proposito di amore e fidanzato, diceva tempo fa a Gente: “Cerco un uomo che mi faccia ridere, altrimenti mi annoio, mi stufo presto”.

“Ecco perché hanno litigato”. Rottura Canalis-Corvaglia, Dagospia sgancia la bomba (pazzesca)