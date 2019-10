La Rai blocca l’ospitata di Alberto Urso da Mara Venier. Maria De Filippo reagisce così (da applausi)

L’ospitata del cantante Alberto Urso a “Domenica In” era stata bloccata all’ultimo dalla Rai per motivi ignoti, proprio come avvenuto lo scorso anno sempre nel programma condotto da Mara Venier con Maria De Filippi. A distanza di quasi una settimana, emergono oggi nuovi dettagli. Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, nella stessa puntata che avrebbe dovuto vedere la partecipazione di Alberto sarebbe dovuta intervenire telefonicamente proprio Maria De Filippi in persona, nello spazio dedicato al marito Maurizio Costanzo.

Dopo il blocco del cantante, tuttavia, Maria si sarebbe rifiutata di partecipare in segno di solidarietà: ”Lo scivolone mediatico di Milly Carlucci con la diffida (che tecnicamente il volto di Rai1 non definisce così) a Mediaset per le presunte somiglianze tra Ballando con le Stelle e Amici Celebrities ha infiammato di nuovo la rivalità con la “nemica” Maria De Filippi”, si legge su Dago. (Continua a leggere dopo la foto)









“A peggiorare le cose si è aggiunto uno stop di Rai1 a un volto caro alla signora di Canale 5. A Domenica In, come Dagoanticipato, avrebbe dovuto essere ospite Alberto Urso, ospitata saltata in extremis. Episodio di cui anche Maurizio Costanzo aveva chiesto spiegazioni in diretta durante l’intervista con Mara Venier. Aggiungiamo che, con l’ok della Rai, erano stati chiesti due interventi telefonici alla De Filippi durante l’intervista a Costanzo. Considerando il clima infuocato la conduttrice ha deciso di declinare l’invito”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma come mai l’ospitata di Alberto Urso è stata bloccata? Sempre Dago avanza un sospetto: potrebbe trattarsi di una mossa di Viale Mazzini in seguito allo scontro con Mediaset su Amici Celebrities, con Milly Carlucci che ha puntato il dito contro il programma perché avrebbe preso “troppo” spunto da Ballando con le Stelle. Per zia Mara si tratta di un nuovo stop all’ultimo secondo. Sul forfait di Maria, la Venier ha detto: ”Maria voleva venire all’ultima puntata, ma è stata bloccata. Una cosa che mi ha addolorato molto”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Ci è rimasta male lei, ci sono rimasta male io – aveva rimarcato -. Non ho parlato con la Rai, ma mi auguro che la situazione non rimanga la stessa. L’anno scorso venne Alessia Marcuzzi e anche altri artisti di Mediaset, fu una decisione proprio su Maria”. Dopo la cancellazione dell’ospitata Alberto ha pubblicato una foto in cui lo si vede abbracciare la De Filippi e sembra proprio che sia una sorta di ringraziamento per la conduttrice e sua mentore, che dopo l’annullamento della sua ospitata ha scelto di declinare l’invito di Mara Venier.

“Ecco perché hanno litigato”. Rottura Canalis-Corvaglia, Dagospia sgancia la bomba (pazzesca)