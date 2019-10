Francesca Cipriani in ambulanza. Fan in apprensione: cosa è successo

Francesca Cipriani si è fatta conoscere al grande pubblico da casa nel 2006, quando partecipò come concorrente al Grande Fratello e a La pupa e il secchione – Il ritorno con Federico Bianco. In tv è stata anche inviata di Domenica Cinque nel 2009, di Kalispéra nel 2010 e di Mattino Cinque nel 2014; è stata nel cast di Colorado e tra gli ospiti fissi di Grand Hotel Chiambretti. Inoltre, ha preso parte al film per la tv Finalmente a casa e alle sitcom Piloti e Medici miei e nel 2010 ha debuttato al cinema con il film Un neomelodico presidente.

Cipriani ha intrapreso la sua carriera nel mondo della televisione. Oltre ad essere conosciuta soprattutto come opinionista in televisione, Francesca è una vera e propria star dei social. Sul suo account Instagram è seguita da un milione di follower e qui non manca di pubblicare foto sexy che mostrano sempre il suo décolleté prorompente.









Una sveglia davvero mozzafiato quella che Francesca Cipriani ha regalato ai suoi tantissimi followers su Instagram di recente. La showgirl, infatti, ha condiviso uno scatto in cui si mostra super sexy vestita con un body bianco di pizzo. I capelli lisci e lo sguardo ammaliante completano lo scatto che, ovviamente, ha fatto impazzire i fan. "Meravigliosa", "Quando sei bella", "Francesca dei una dea, una delle più belle in assoluto", "Sei meravigliosa, non badare alle critiche", sono alcuni dei messaggi lasciati sotto lo scatto.





Qualche ora dopo la pubblicazione della foto, la Cipriani ha pubblicato due Instagram stories da un'ambulanza e ha fatto preoccupare i fan. Francesca ha pubblicato due foto: in una si vede l'interno dell'ambulanza. Francesca è sdraiata sulla lettiga del mezzo di soccorso e mostra i piedi con delle pantofole. Nel secondo scatto, invece, si vede il braccio con l'ago cannula che si utilizza per per la somministrazione endovenosa di farmaci.





L’ex gieffina e opinionista televisiva non ha pubblicato altre foto e non ha fatto nessuna altra stories per spiegare cosa le è successo. Molti fan sono preoccupato dello stato di salute della Cipriani e in alcuni scatti precedenti alla pubblicazione delle Instagram stories le hanno domandato cosa fosse successo durante la notte appena trascorsa.

