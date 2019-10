“Con Maurizio va così”. Maria De Filippi e il sesso, la rivelazione senza peli sulla lingua

Maria De Filippi, rivelazioni bollenti sulla sua vita privata. La firma è quella di Alfonso Signorini. Il giornalista e direttore di Chi ha reso noto uno scoop davvero incredibile che riguarda Maria e Maurizio Costanzo. Lo ha fatto qualche tempo fa. Alfonso Signorini infatti, ospitato la scorsa stagione nel programma di Piero Chiambretti, ha tirato fuori uno degli argomenti che interessano di più al pubblico. In pratica si parlava dei matrimoni bianchi, ossia quelle in cui le coppie composta da personaggi dello spettacolo, e non, non praticano il sesso rimanendo lo stesso molto uniti.

Tra le numerose coppie menzionate da Signorini anche quella composta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Su quest'ultimi ha rivelato che da ben 24 anni dormono in camere separate: "Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere rigorosamente separate, praticamente quasi da quando stanno insieme. Non è un mistero che Maria ha sempre dichiarato di essere una pip*a per quanto riguarda il ses*o. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme. Lei e Costanzo si amano alla follia perché sono una coppia solidissima, ma non mettono di certo il se*so al centro del loro rapporto."









Una notizia non proprio sconosciuta visto che parte dei fan della coppia ne erano a conoscenza. Infatti qualche anno fa il giornalista romano, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva reso noto il segreto del suo matrimonio duraturo con Queen Mary: "Camere separate. Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare e invece, in 24 anni di matrimonio, non abbiamo bisticciato mai e direi che è un bel record".





Il prossimo anno Maria De Filippi e Maurizio Costanzo raggiungeranno un grande obbiettivo, infatti festeggeranno le nozze d'argento. In occasione dell'intervista per il Corriere della Sera, il conduttore capitolino ha detto questo:"Prima russavo pure, ora per fortuna ho smesso, e quindi ero davvero fastidioso. Ho sempre fatto così anche nelle mie unioni precedenti".







Poi conclude: “ Non è affatto vero che si diventa estranei, anzi succede proprio il contrario. Che poi al mattino ci si ritrova. O sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno, chiacchieriamo, facciamo colazione ed è bello così”

