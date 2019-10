Elisa Isoardi è tornata in onda con la sua Prova del cuoco da qualche settimana. Ogni giorno, a partire dalle ore 12, la conduttrice e il suo braccio destro Claudio Lippi entrano nelle case degli italiani con l’ormai popolarissimo cooking show di Rai1 che quest’anno sembra registrare dati di ascolto migliori rispetto alla scorsa edizione, sempre targata Isoardi. Insomma, nonostante qualcuno abbia ancora un po’ di nostalgia per Antonella Clerici e il suo team, Elisa Isoardi è sempre più amata e apprezzata.

Sia dalle donne che ne ammirano la simpatia e la genuinità che dagli uomini che restano incantati di fronte alla sua bellezza e al modo goliardico e sincero con cui si pone davanti alle telecamere. Non dimentichiamo, infatti, che anche su Instagram Elisa va fortissimo. Uno degli ultimi post della conduttrice, poi, ha fatto davvero centro. Uno scatto che la ritrae in posa, vestita con una sottoveste di pizzo bianco e una frase del poeta francese Charles Baudelaire. (Continua dopo la foto)









“Uno dei caratteri più interessanti della bellezza è il mistero e ancora-perché io abbia il coraggio di confessare fino a che punto mi senta moderno in estetica- l’infelicità. Io non pretendo che la gioia non possa associarsi alla bellezza ma affermo che la gioia è uno dei suoi ornamenti più volgari e la malinconia ne è invece la illustre compagna”, ha commentato la regina de La prova del cuoco. (Continua dopo la foto)





Nell’ultima puntata andata in onda, invece, Elisa Isoardi ha fatto un lieto annuncio in diretta. Durantella tradizionale gara dei cuochi tra la squadra del peperone verde e quella del pomodoro rosso, la padrona di casa ha fatto sapere che lo chef Michelangelo Sparapano è diventato papà. “Facciamo tanti auguri al nostro cuoco pugliese perché è diventato papà del piccolo Jacopo”, ha detto al pubblico. (Continua dopo la foto)







Poi la conduttrice ha passato subito la parola al neo papà che, visibilmente emozionato, ha dapprima ringraziato i medici dell’ospedale nel quale sua moglie ha partorito e poi mandato un saluto attraverso le telecamere de La prova del cuoco. Anche a ‘Vieni da me’ tra poco ci sarà un lieto evento. Lo ha fatto sapere Caterina Balivo tra le sue Storie mostrando il pancione di Roberta, una collaboratrice del programma, e annunciando che aspetta un maschietto.

