Ilary Blasi, per lei brutte notizie. È successo dopo l’ultima apparizione in tv

Brutte notizie per Ilary Blasi: il suo Eurogames non convince il pubblico. Il programma che riprende il format del vecchio “Giochi senza frontiere” che la signora Totti conduce insieme ad Alvin non piace. E perde pubblico. Nella puntata andata in onda giovedì 3 ottobre 2019, a guardare Eurogames erano solo 2 milioni netti di spettatori. Certo, c’è da dire che su Italia Uno andava in onda la seconda puntata de Le Iene che vedeva il debutto del trio femminile che ha preso il posto di Nadia Toffa.

A sostituire la iena scomparsa il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello c'erano Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei al loro esordio da conduttrici. Forse il pubblico era curioso di vedere come se la cavassero… O forse, semplicemente, Eurogames non piace. Annoia? Forse. Quel che è certo è che quello di giovedì 3 ottobre è il risultato stagionale più basso del programma: Canale 5, con l'ultima puntata di Eurogames, ha perso altri due punti percentuali rispetto alla settimana scorsa.









Ma vediamo che cosa è successo sulle altre reti. La fiction di Rai1 "Un passo dal cielo 5" mantiene la media, migliorando rispetto alla scorsa settimana. È proprio la fiction in questione a vincere, in termini di ascolti, la serata con 4.1 milioni netti di telespettatori che hanno fatto segnare uno share del 18,6%. Il programma "Maledetti Amici Miei", con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Max Tortora, Sergio Rubini e Margherita Buy è molto piaciuto alla critica.





Ma il pubblico non ha gradito particolarmente. Lo show ha registrato 903.000 spettatori per il 4.4% di share. Il secondo programma più seguito in tv il 3 ottobre è stato Eurogames ma i numeri sono bassi. È andata bene, invece, la seconda puntata de Le Iene, che è stata vista da 1.735.000 spettatori e ha ottenuto il 10.8%. Al quarto posto si è piazzato "Il Segreto dei Suoi Occhi", in onda su Rai3, che è stato seguito da 1.135.000 spettatori pari a uno share del 4.8%.





Insomma, le notizie non per niente buone per Ilary Blasi che ha persino lasciato la conduzione del GF Vip per dedicarsi completamente a Eurogames. Gli entusiasmi iniziali non sono dunque giustificati: il pubblico, probabilmente, è rimasto molto deluso. Il problema è che i rifacimenti sono sempre un flop? Può darsi. Vediamo che cosa succederà nelle prossime puntate prima di trarre conclusioni affrettate.

