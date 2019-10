Abbiamo lasciato Riccardo Guarnieri del trono over con un dietrofront inaspettato. Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano infatti che a sorpresa il cavaliere di Taranto ha fatto un grande passo in avanti nei confronti di Ida Platano. Dopo aver assistito al racconto della sua ex fidanzata sul bacio dato ad Armando, nel corso dell’ultima registrazione Riccardo ha deciso di consegnare alla donna una lettera. Attraverso questo lungo messaggio, il cavaliere ha voluto far sapere di essere ancora innamorato di lei.

Nonostante tutto, ha affermato che Ida ad oggi è la donna più importante della sua vita e che non ha mai smesso di provare amore nei suoi confronti: “Ti amo ancora, torniamo insieme”. ha scritto alla Platano, invitandola a mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili segnati dalla separazione dello scorso anno. A sentire quelle parole, Ida non ha nascosto l’emozione ma ha anche tirato il freno. (Continua dopo la foto)









Per quanto commossa e incredula, Ida Platano si è detta molto timorosa che questo ennesimo ritorno di fiamma con Riccardo possa essere un altro fuoco di paglia, così come successo in precedenza. Ora, invece, arriva una rivelazione su Riccardo ma da parte di un’altra dama, Veronica Ursida. Si è subito fatta notare tra il pubblico e il parterre maschile, ma bellezza a parte è stato quello che è accaduto durante la sua presentazione a portarla al centro della scena. (Continua dopo la foto)





Durante la prima puntata di Veronica al trono over, Maria De Filippi le ha rivelato che era arrivato in trasmissione un mazzo di fiori da parte del suo ex. Lei ha subito tenuto a precisare di non essere più interessata a lui, dunque ha iniziato a conoscere Riccardo (prima che si dichiarasse a Ida). Ma le parole usata nei confronti del cavaliere nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine fanno pensare. (Continua dopo le foto)







Sembra proprio che Veronica non abbia una buona considerazione del cavaliere di Taranto, tanto aver deciso di non frequentarlo più. Motivo? “Riccardo non mi trasmette nulla, per questo non l’ho cercato e sono stata evasiva con lui”, ha confessato la dama, che aveva sentito per telefono Riccardo prima di chiudere. Molto meglio Armando, che Veronica dice di trovare una persona simpatica, carina e gentile. “Ma da qui a dire che mi possa interessare sul serio ce ne passa”, ha sottolineato.

“Gravidanza dura, una pericolosa infezione”. UeD, ansia per Diletta Pagliano. Cosa sta succedendo