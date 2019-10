‘Maledetti Amici Miei’ inizia col botto, gli occhi tutti su di lei: bellezza incredibile e bikini da urlo. Ecco chi è

La sua presenza non è passata inosservata. Eh sì perché va bene la presenza di una cast di stelle ma al fascino e alla prorompente fisicità della bellissima bionda in pochi hanno resistito. Parliamo di ‘Maledetti amici miei’, l’attesissimo e irriverente nuovo programma andato in onda giovedì sera su Rai2 con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Tra monologhi, trabocchetti spietati, altissimi momenti musicali all’improvviso una donna bionda si alza e si mette a seno nudo, è scandalo.

Lei è Sparkling Giorgina, modella trentenne milanese già coniglietta di Playboy Italia che ultimamente abbiamo visto in tv tra le “messaline” di Ciao Darwin. La protagonista è stata riconosciuta e raggiunta telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it on TV: “Ero piena di adrenalina – ha dichiarato la modella – quando sono rimasta in topless è “crollato” lo studio: urla, applausi, complimenti. Avrei voluto raggiungere e abbracciare Rocco Papaleo che era davanti a me ma non ci sono riuscita. Perché l’ho fatto? Non ve lo posso svelare ma sono contenta di essere stata riconociuta”. Continua dopo la foto









Maledetti Amici miei è un vero e proprio show televisivo – prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi – dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all’italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata. Continua dopo la foto





Accanto a Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi ci sono la “maestra d’ansia” Margherita Buy e Max Tortora, pronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l’irriverenza dei padroni di casa. In ogni puntata, come ospiti, grandi nomi dello spettacolo, invitati nelle vesti di cari amici dal mondo del cinema, della musica e del teatro. Continua dopo la foto







Durante la prima puntata poi, allo scattare della seconda serata, dopo le 23,20, Giovanni Veronesi ha invitato il pubblico a liberarsi «Siamo in seconda serata, finalmente possiamo dire le parolacce, pubblico anche voi liberatevi, fate quello che vi pare», dal pubblico si è alzata una splendida donna bionda che si è messa a seno nudo.

