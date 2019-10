“Se questa puntata è stata ricca di colpi di scena, non avete idea di cosa accadrà nella prossima”. Parole di Alessia Marcuzzi dopo la fine del quarto appuntamento di Temptation Island Vip, quello che ha visto ricongiungersi Anna Pettinelli e Stefano Macchi e Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. E a giudicare dalle anticipazioni che già circolano in rete, Alessia Marcuzzi non esagerava.

La seconda edizione del docu reality di Canale 5 riservato ai volti noti è giunta quasi al termine, ma per i fidanzati e le fidanzate rimasti in gioco non si prevedono momenti facili. Per sapere con esattezza cosa succederà tra Alex Belli e Delia Duran, Pago e Serena Enardu e Gabriele Franco e Silvia Tirado bisognerà ovviamente attendere la puntata che andrà in onda lunedì 7 ottobre, ma nell’attesa si sa già che ci saranno colpi di scena importanti. (Continua dopo la foto)









Come svelano le anticipazioni diffuse dai canali ufficiali di ‘Temptation Island Vip, Alex Belli andrà su tutte le furie dopo aver visto un video al falò e minaccerà di andarsene. A giudicare dai suoi commenti mentre guarda il filmato, sembra che uno dei single abbia fatto qualche coccola di troppo alla fidanzata. “Lascia giù ste caz** di mani. Il giochino è finito”, commenta lui per poi allontanarsi con Alessia Marcuzzi che prova a raggiungerla. (Continua dopo la foto)





Non va meglio a Pago, che sembra sempre più sofferente per la vicinanza della sua fidanzata Serena Enardu al single Alessandro Graziani. E dopo aver pianto a dirotto sulla spiaggia e detto nel pinnettu, alla vista dell’ennesimo video dei due, “Che casino che hai fatto Serena”, al falò, il cantante spiega alla conduttrice: “Non può giocare con i miei sentimenti, facendo tutto quello che sta facendo. Non è un gioco”. (Continua dopo foto e post)







Ma il video più pesante a quanto pare lo vedrà Gabriele Franco, uno degli ultimi arrivati al villaggio di Temptation. La sua Silvia Tirado sembra essere sempre in grande sintonia con il single Valerio Maggiolini e nel video delle anticipazioni viene immortalata mentre gli dà un bacio sulle labbra. “Non vedeva l’ora – commenta amareggiato Gabriele – Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati”.

