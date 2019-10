Storie Italiane si ferma. Oggi, 4 ottobre, la trasmissione di Eleonora Daniele non andrà in onda. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice in chiusura di trasmissione. Storie Italiane tornerà, come al solito, lunedì 7 ottobre alle 10. Il programma mattutino, interamente dedicato a temi di strettissima attualità legati ai principali casi di cronaca e all’indagine giornalistica, si ferma per esigenze di palinsesto. Infatti al posto del talk show condotto da Eleonora Daniele ci sarà, in diretta, Lorena Bianchetti con A Sua Immagine in occasione delle festa di San Francesco d’Assisi.

Ad annunciare la pausa, come detto, la stessa conduttrice nella puntata di ieri (3 ottobre 2019) in cui ha intervistato Roberto Poletti, che ha raccontato il suo difficile trascorso da ragazzo "bullizzato", e il l'innamoratissimo campione di nuoto Filippo Magnini, a cui è riuscita a sfilare l'annuncio delle future nozze con la bellissima Giorgia Palmas.









Dopo esser stata ospitata in studio proprio a Storie Italiane dove si è commossa parlando della piccola figlia, del suo matrimonio e del padre scomparso appena dopo le nozze, sarà Lorena Bianchetti la protagonista del mattino di Rai1 al posto di Eleonora Daniele. A sua immagine, infatti, andrà in onda oggi 4 ottobre 2019 con una puntata speciale in occasione della festa di San Francesca d'Assisi. La puntata sarà dedicata ovviamente all'amato Santo, ma non solo.





Come apprendiamo dal sito GuidaTv, in questa giornata "Si avrà un particolare occhio di riguardo per la Toscana, terra da cui quest'anno proviene l'olio tradizionalmente donato alla chiesa umbra e che, tra l'altro, è sede di importanti luoghi della vita di Francesco stesso, a cominciare da La Verna". Storie Italiane è ormai un appuntamento fisso della mattina televisiva. Il programma è incentrato sul racconto di tendenze sociali, nonché storie e problemi della gente comune. Gli argomenti vengono affrontati attraverso interviste in studio, servizi e interazione via web con i telespettatori.







A partire dalla stagione 2014-2015, il programma cambia formula e viene prevalentemente incentrato sulla cronaca nera, con il racconto in diretta dei fatti di cronaca italiani più rilevanti. Inoltre torna ad andare in onda dal lunedì al venerdì. Dal 2015 è stata istituita una postazione web per il fact checking e live tweeting, presidiata da Michele Bertocchi. Nella stagione 2018-2019, vista la soppressione del programma Buono a sapersi, la trasmissione si allunga di circa 30 minuti, andando in onda fino alle 11:30. Dalla stagione successiva va avanti fino alle 11:55.

