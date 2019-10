“Guardate quei due!”. Colpo di scena in diretta. Ilary e Alvin senza parole

In genere quando parliamo di Eurogames parliamo di Ilary Blasi e Alvin, ma stavolta non sono loro i protagonisti della serata, almeno per una volta: questa. Per chi non lo sapesse è andata in onda la terza puntata degli Eurogames che, c’è da dirlo, sta regalando moltissime emozioni. Questa sera Ilary Blasi, Alvin e Yuri Chechi sono stati testimoni, insieme a tutto il pubblico di Cinecittà World, di un momento davvero molto romantico.

L’Italia e la Polonia si sono sfidati a colpi di baci sott’acqua, ma la gara non è andata bene a nessuna delle due nazioni. I quattro concorrenti sono usciti fuori dall’acqua prima del dovuto. In ogni caso, la sfida ha regalato un momento davvero indimenticabile alla squadra rappresentante il nostro bel paese. Cosa è successo? Ve lo raccontiamo subito. Due concorrenti italiani, appena usciti dalla piscina, si sono resi protagonisti dello show. Continua a leggere dopo la foto









La coppia in gara sta insieme anche nella vita reale e il ragazzo ha deciso di inginocchiarsi davanti alla sua amata proprio nel corso della terza puntata degli Eurogames. L’uomo ha fatto la sua proposta di matrimonio alla propria donna davanti ad Ilary Blasi, Alvin, Yuri Chechi e a tutto il pubblico presente nel parco giochi di Roma. L’emozione è stata indescrivibile e la diretta interessata ha faticato a credere che ciò che stava accadendo davanti a lei fosse vero. Continua a leggere dopo la foto





Poi il colpo di scena e il concorrente italiano chiede la mano della sua fidanzata in mondovisione e lei non ha può fare a meno di dire “Sì, lo voglio”. Giubilo e commozione alla corte di Ilary Blasi e Alvin. La coppia si è poi lasciata andare ad un lungo e romanticissimo bacio. Una puntata davvero molto particolare e ricca di colpi di scena non da poco. Continua a leggere dopo la foto







E pure stavolta, Ilary ed Alvin sembrano ad aver fatto centro. Una bellissima storia, un meraviglioso momento che ha celebrato l’amore, che ha celebrato la vita e che, per un volta, non lascia al centro di tutto una vicenda di cronaca o gossip. Insomma, una televisione “diversa” è possibile e questo simpatico programma che resuscita dalle ceneri di Giochi senza frontiere, sembra dimostrarcelo.

