Come ogni pomeriggio, Caterina Balivo ha raccolto le confessioni di diversi volti noti del mondo dello spettacolo nel suo ‘Vieni da me’. La bella conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo Simone Di Pasquale, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle, che ha raccontato dell’infanzia e degli esordi, lasciandosi andare anche a un aneddoto “piccante”. Ul ballerino è arrivato nello studio di Rai1 direttamente da Formentera.

“Ero a Formentera dove mi sono regalato una settimana da solo perché io le vacanze le faccio da solo. Grande relax in una settimana dedicata totalmente a me”, ha esordito prima di ripercorrere la sua vita privata e professionale attraverso le canzoni della sua vita. Dove ci sono sicuramente quelle di Jennifer Lopez perché “c’è sempre un po’ di latino. Ho iniziato a ballare il 1°settembre 1987. Avevo 9 anni. Fino a 14 anni ho fatto calcio, nuoto e judo, ma poi mi sono dedicato solo alla danza”, ha spiegato. (Continua dopo la foto)









Il ballerino si è detto ufficialmente single, anche se gli opinionisti di ‘Vieni da me’ ci credono poco. Poi Simone Di Pasquale ha confessato di aver avuto anche una storia con Natalia Titova che è stata anche la sua partner di ballo per ben 7 anni: “Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano”. (Continua dopo la foto)





“Abbiamo ballato insieme 7 anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse e oggi abbiamo un bellissimo rapporto”, ha confessato ancora Simone Di Pasquale, che ha aggiunto di aver avuto “un mancamento” quando l’ha vista per la prima volta ma ha anche promosso a pieni voti il compagno di Natalia, Massimiliano Rosolino. “Oggi ha un uomo meraviglioso ed è mamma di due splendide bambine”. (Continua dopo la foto)







Poi, sempre durante l’intervista a ‘Vieni da me’, come anticipato in apertura, un fuoriprogramma che ha imbarazzato e non poco la padrona di casa. Caterina Balivo ha mostrato a Simone Di Pasquale e al suo pubblico una foto da piccolo del ballerino e lui l’ha commentata così: “Quando ero piccolo ero talmente cicciotto che la ciccia aveva coperto una parte del mio corpo. Mia madre – ha continuato ironico – era preoccupata…” La Balivo aveva gli occhi sgranati dopo quella rivelazione. E, in evidente imbarazzo, è passata subito a un altro argomento.

