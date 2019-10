Tina Cipollari, la sua sfida con la bilancia: “Ecco quanto devo perdere entro Natale”

E brava Tina! Questa faccenda della dieta, bisogna dirlo, l’ha presa davvero sul serio! E pensare che abbiamo sempre pensato che Uomini e Donne è solo un salotto televisivo utilizzato – anche – per cercare l’amore e invece sta diventando uno spazio dedicato al benessere grazie a Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre per lasciare spazio al finale di Bitter Sweet.

La storica opinionista di Maria De Filippi ha accettato una sfida lanciata dalla padrona di casa: lasciarsi seguire da un nutrizionista che la aiuterà a perdere 20 chili entro Natale 2019. Secondo quanto riporta il VicolodelleNews, era stata proprio Tina a esprimere il desiderio di dimagrire, immediatamente accolto dalla conduttrice che si è prodigata per aiutarla, rigorosamente in tv. Continua a leggere dopo la foto









Il professionista che seguirà la Cipollari è entrato in studio “armato” di bilancia, pronto a dispensare consigli e verificare i dati corporei di partenza dell’opinionista. Di buon grado, Tina ha accettato di salire sulla bilancia portata in studio e ha reso noto qual è il suo peso attuale: 84 chili. In 4 mesi dovrà perderne 20 per arrivare alla fine del 2019 in forma perfetta. Continua a leggere dopo la foto





Anche Gianni Sperti, come la collega, si è sottoposto alla prova della bilancia. L’ex ballerino oggi opinionista, però, non dovrà modificare il suo piano alimentare: pesa 75 chili, il giusto considerata la forma fisica e l’altezza. La parentesi dedicata a Tina Cipollari e Gianni Sperti ha occupato, come di consueto, solo la prima parte della puntata. Continua a leggere dopo la foto







Dopo l’ingresso del nutrizionista in studio, i due opinionisti sono tornati ai soliti posti per dispensare consigli ai protagonisti della nuova stagione del trono over. È tornata in studio anche Gemma Galgani, dama torinese che è un po’ il volto del format. La donna è rimasta single anche in estate: tenterà anche quest’anno di trovare l’amore in studio. Non ci resta che inviare i nostri più grandi auguri alla nostra amatissima Tina… forza!

