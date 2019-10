“Tanta invidia”. Giovanni Ciacci, la confessione in diretta a ‘Vite da Copertina’: studio ammutolito

Dopo le critiche dei giorni scorsi Giovanni Ciacci è tornato al lavoro più carico di prima. Le parole sulla sua trasmissione e il presunto copia e incolla televisivo sul format di Bianca Guaccero non l’ha toccato più di tanto. Così, per non perdere il vizio, Giovanni Ciacci ha parlato del più e del meno scherzando molto su di se, come al solito. Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno poi hanno parlato in primis della prima edizione del Grande Fratello, che portò dei grandi cambiamenti nella televisione italiana. Negli ultimi anni il pubblico ha visto vari reality, dall’Isola dei Famosi a Pechino Express.

Il Grande Fratello, però, sembra essere davvero quello più importante, quello che ha stravolto tutto, anche il linguaggio degli spettatori. Oltre a quello 'nip' (rivolto esclusivamente a persone non appartenenti al mondo dello spettacolo) negli ultimi anni è arrivato anche il Grande Fratello Vip che ha portato nella Casa di Cinecittà anche le celebrità. La prima edizione è stata memorabile ed Elenoire Casalegno era proprio tra i concorrenti.









Durante la puntata di Vite da Copertina, Giovanni Ciacci, riporta in lungo articolo Gossip e tv, le ha rivelato che l'ha invidiata molto per aver partecipato al famoso reality anche perché anche lui sogna di mettere piede nella Casa più spiata d'Italia. Lo stilista dal pizzetto blu ha poi chiesto alla sua collega di raccontargli della sua esperienza al GF Vip e la Casalegno ne ha parlato con piacere.





Durante la piacevole chiacchierata, Giovanni Ciacci ha svelato che anche lui era stato chiamato per partecipare al Grande Fratello Vip ma che purtroppo ha dovuto rifiutare: "Facendo programmi tutti i giorni, mi è sempre stato impossibile fare un reality". Elenoire Casalegno ha poi raccontato com'è stato convivere con più persone sotto lo stesso tetto. La parte più umiliante del reality? Secondo lei avere un bagno solo.







La showgirl ha poi ricordato che con lei c’era Pamela Prati che, ad un certo punto, voleva scappare e chiese un taxi. “Io ho vissuto il GF Vip come un’esperimento su me stessa, – ha rivelato l’ex modella – perché volevo vedere fino a dove sarei potuta arrivare, sino a che punto mi sarei potuta spingere. Io e chi mi conosce pensavamo durassi una settimana, ma tutti sono rimasti stupiti perché ci sono restata 43 giorni, praticamente sino alla penultima puntata”.

