”Ho perso mia figlia Alice”. Susanna Messaggio, il dramma segreto a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo in lacrime

Famosissima negli anni 80. Periodo d’oro della carriera di Susanna Messaggio, valletta prima di Enzo Tortora a Portobello e poi di Mike Bongiorno in vari programmi tv. Da Telemike a Superflash a Bis, un successo che l’aveva poi portata a vestire il ruolo di annunciatrice di Canale 5 per poi raggiungere la guida di Melaverde. Nel suo curriculum aggiunge due importanti conduzioni nel 1985 e nel 1988 con il Festivalbar al fianco di Claudio Cecchetto e Gerry Scotti.

Susanna Messaggio è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me e si è raccontata. È partita ricordando Mike Bongiorno. il partner professionale più importante nella sua carriera. Hanno lavorato insieme per oltre dieci anni, da “Bis” a “Telemike”, senza dimenticare “Superflash”. La spronava a studiare e le diceva: «Se domani non mi porti 30 non ti faccio lavorare». Ma Susanna Messaggio lo ricorda anche come «una persona dolcissima con me». (Continua a leggere dopo la foto)









«Credo che nessuno muoia, credo che resti la loro energia, credo che resti qui con noi e che ci possano dare ancora tanto. Credo di avere percezioni e sensibilità, anche adesso Mike mi parla», ha raccontato Susanna Messaggio, che ha parlato anche della sua infanzia «con un papà severo», della «fuitina a 17 anni» e dell’esordio con Enzo Tortora. Poi la conduttrice ha svelato il grande dolore della sua vita. (Continua a leggere dopo la foto)





«La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato piscologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre». Alla domanda di Caterina, che alle parole di Susanna non ha trattenuto le lacrime, ha spiegato che “era piccola piccola, qualche mese”, quando è volata in cielo”. (Continua a leggere dopo la foto)





Alice era la sua prima figlia ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico, “con i genitori di lui medici in sala operatoria, per cui è stato un grave e difficile momento della mia vita”, ha raccontato. In quel periodo Susanna studiava Medicina salvo poi interrompere il sui percorso e inserirsi in Psicologia “perchè volevo aiutare le donne che come me avevano subito un danno e dovevano essere forti per andare avanti”.