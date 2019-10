“Momenti difficili”. UeD, la confessione di Giulia Quattrociocche spiazza tutti

Un’edizione senza pace questa di Uomini e Donne. Non bastava il caos estivo scatenato intorno alla Mennoia che Maria ha il suo bel da fare a tenere sotto controllo una situazione che a tratti sembra sfuggire di mano. A tenere banco è Giulia Quattrociocche, la tronista i svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelando cosa pensa realmente dei corteggiatori che sta conoscendo. La tronista ammette di provare qualche dubbio su qualcuno e di avere invece delle sicurezze da qualcun’altro. Lei stessa si rende conto di essere ancora all’inizio del percorso, dunque è ancora troppo presto per avere delle risposte certe.

Sta provando a viversi questo Trono, tenendo conto che si tratta comunque di un’esperienza difficile, durante la quale bisognerebbe sentirsi aperti e mettersi in discussione con sé stessi. Ed è proprio del corteggiatore Alessandro che non riesce a fidarsi. Giulia è chiaramente interessata a lui e lo trova anche una persona positiva. Continua dopo la foto









Nonostante ciò, non riesce a dargli pienamente fiducia, a causa della differenza caratteriale. Invece, con Daniele si è subito trovata in sintonia, in quanto lo sente molto simile a lei. Si trova in quello studio per trovare un fidanzato, dunque si prenderà tutto il tempo necessario per capire quale sia l’uomo che ha davvero voglia di avere al suo fianco.“Ci sono stati e ci saranno momenti di down, però mi ritengo una persona positiva. […] E ora voglio vivermela tutta!” . Continua dopo la foto





Così, Giulia annuncia di essere pronta a viversi tutte le emozioni che si presenteranno. “Non riesco a dargli pienamente fiducia“, rivela su Alessandro. Mentre su Daniele appare più decisa: “Lo sento molto simile a me”. Nel corso della registrazione del Trono Classico di ieri, Giulia è stata protagonista di un’accesa lite. La tronista ha scelto proprio di lasciarsi andare, tanto che si è scambiata un bacio con Daniele, durante la loro esterna. Si tratta del primo bacio, nel programma, per la Quattrociocche. A detta di Cristian, la tronista avrebbe baciato il ragazzo solo per suscitare delle reazioni in lui e in Alessandro. Ovviamente, Giulia ha negato questa idea. Continua dopo la foto







E su Sara Tozzi, qual è il pensiero di Giulia? Durante l’intervista, la tronista non fa alcun riferimento all’abbandono della collega, in quanto ancora non è andato in onda. Spende comunque belle parole per lei: “La sento affine nel nostro essere semplici, decise. In Sara vedo una ragazza umile come me ed estremamente corretta. Probabilmente è questo che ci frega nella vita di tutti i giorni.”

Ti potrebbe interessare: Mercedesz Henger rompe il silenzio. La verità su Lucas e mamma Eva lascia senza parole