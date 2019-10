Antonella Elia, 56 anni e nessuna paura di osare: il bikini è tutto un programma

Antonella Elia non ha paura di osare. L’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno ha fatto il suo esordio su Telegram. L’attrice e conduttrice, 56 anni tra meno di un mese, diventata nota al pubblico televisivo come valletta a La Corrida, Pressing e La Ruota della Fortuna, ha anche scelto il primo contenuto da pubblicare. Si tratta di una foto in costume, con colori sgargianti: un modo per dimostrare di essere ancora in gran forma e, forse, un ricordo malinconico dell’estate appena trascorsa.

Telegram non è solo un’app di messaggistica istantanea, ma consente a chiunque, iscrivendosi agli appositi canali, di essere sempre informato su aggiornamenti di vario genere. Non stupisce, quindi, che i vip o i personaggi politici lo usino alla stregua di un social, come Facebook o Instagram. Anche se in misura minore rispetto ai social network veri e propri, molti canali dei vip su Telegram sono seguitissimi. Continua dopo la foto









Nata il primo novembre del 1963 Antonella Elia, figlia di Enrico Elia, un avvocato torinese rimase orfana di padre a quindici anni (Enrico muore nel 1979 per colpa di un incidente stradale che costa la vita anche a Paolo Barison, ex calciatore, avvenuto sull’Autostrada dei Fiori), dopo aver perso la madre quando aveva due anni, si diploma al liceo classico e decide di trasferirsi a Roma. Nella Capitale frequenta la scuola di Tonino Conte, per poi recitare in alcune rappresentazioni teatrali. Continua dopo la foto





Negli anni Ottanta Antonella Elia appare in alcuni spot pubblicitari, mentre nel 1990 debutta in televisione ne “La Corrida”, storico varietà del sabato sera in onda su Canale 5, in cui è la valletta di Corrado Mantoni. Nel 1991 è di nuovo sul piccolo schermo con “La Corrida”, prima di fare parte del cast di “Cos’è cos’è”, con Jocelyn. Successivamente prende parte a “Non è la Rai”, con la conduzione di Enrica Bonaccorti, e allo speciale di Capodanno della trasmissione. Continua dopo la foto







Il suo trampolino. Dopo le collaborazioni con Corrado e Mike vive un periodo altalenante. Nel 2013 è accanto a Paola Perego su Raiuno per “Superbrain – Le supermenti”. Nel 2014 è a teatro con “Dignità autonome di prostituzione”, per la regia di Luciano Melchionna. L’anno seguente torna sul palcoscenico con “La mia futura ex”, uno spettacolo diretto da Luca Pizzurro in cui recita con Simona D’Angelo e Franco Oppini. Accanto a Giacomo Rizzo, invece, recita in “Benvenuti a ”, per poi essere affiancata da Nini Salerno e Benedicta Boccoli in “Il più brutto weekend della nostra vita”, spettacolo della stagione teatrale 2016/2017 con la regia di Maurizio Micheli. In questo periodo il suo compagno nella vita è Fabiano Petricone, professore di Metodologia e tecnica della comunicazione presso l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila.

Ti potrebbe interessare:“Che meraviglia!”. Cristina Chiabotto, le foto mai viste dal matrimonio da favola