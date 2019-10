Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: la notizia è ufficiale

Altro colpaccio per Alfonso Signorini. Solo qualche ora fa Dagospia ha spifferato che il presentatore della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto come opinionista per il suo show la biondissima Wanda Nara. TvBlog svela anche il nome di colui che andrà ad affiancare la moglie di Mauro Icardi.

Sono quattro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. Tv Blog ha svelato i nomi dei primi quattro concorrenti che, sicuramente, varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Si tratta di Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Tra i tanti nomi accostati al reality spiccano quelli di Giucas Casella, Natalia Bush, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Gessica Notaro che però ha rifiutato l’offerta, Loredana Lecciso, Fernanda Lessa, Claudia Galanti, gli ex protagonisti di Uomini e donne Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro, Gianluca Fubelli Scintilla e tanti altri. I concorrenti ufficiali, dunque, saranno tra questi? (Continua a leggere dopo la foto)









Come detto, secondo Dagospia, la prima opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe essere Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, volto femminile del programma sportivo Tiki Taka, sarebbe stata scelta per commentare le avventure degli inquilini della casa di Cinecittà. Al suo fianco, sempre nel ruolo di opinionista, dovrebbe esserci Pupo. Nell’idea di Canale 5, c’è la volontà di assegnare nelle mani di Alfonso Signorini una macchina da guerra mangia-ascolti e attira-pubblicità. (Continua a leggere dopo la foto)





Sarà proprio il direttore di “Chi” a condurre la prossima edizione del Grande Fratello, ma la partenza ufficiale slitta, non sarà più a fine ottobre 2019. Ad annunciarlo è stata la stessa rete ammiraglia Mediaset che ha fatto sapere di aver posticipato la partenza della trasmissione per ottimizzare i ricavi pubblicitari. La nota ufficiale del Biscione sottolinea anche che la rete sta ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti in questo periodo, andando oltre le stime previste. (Continua a leggere dopo la foto)





“Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce di risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di “Grande Fratello Vip” a inizio 2020″. Con questa nota Mediaset ha fatto sapere dello slittamento della partenza del reality.

