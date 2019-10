“Grazie”. Nadia Toffa, il nobile gesto di Silvio Berlusconi: si scopre solo ora

Erano 100 iene per Nadia Toffa martedì primo ottobre. Un addio di quelli che spezza il cuore e che non spegne il ricordo ma anzi lo alimenta. Il messaggio che ha lasciato in video suona insieme come un testamento e uno sprono. C’è una storia che Nadia Toffa non aveva mai raccontato, ed quella che la lega a Silvio Berlusconi.

Il leader di Forza Italia si è prodigato per assisterla quando, a dicembre del 2017, ha avuto il grave malore dopo il quale ha scoperto di essere malata. Berlusconi mise a sua disposizione un elicottero per trasportarla da Trieste al San Raffaele e la sua stanza personale nella struttura ospedaliera. Le parole colme di gratitudine di Nadia Toffa sono state: "Berlusconi io non l'ho mai conosciuto. Dici che mi riceve? Io avrei delle curiosità da chiedergli".









"Non è mio amico però diciamo che provo molta gratitudine per lui, perché lui è la persona che ha fatto partire l'elicottero da Trieste quando sono stata male il 2 dicembre e mi ha fatto arrivare al San Raffaele. In azienda, tutti continuano a riportarmi che lui chiede di me, vuole sapere come sto, è sinceramente preoccupato per me, umanamente preoccupato".





E conclude: "Mi piacerebbe ringraziarlo, innanzitutto, e poi conoscerlo. Avrei delle curiosità da chiedergli. Cosa gli chiederei? Gli direi così: 'Io non l'ho mai votata, non l'ho mai incontrata, non sono la miglior conduttrice di Mediaset, perché ci tiene così tanto a me? Perché mi ha voluto bene tanto da mandarmi l'elicottero da Trieste al San Raffaele? Mi aveva anche telefonato, mi sembrava il suo imitatore".







Come Davide Parenti ha confermato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Silvio Berlusconi ha una stanza personale all’ospedale San Raffaele e non ha esitato a metterla a disposizione di Nadia Toffa: “Siamo profondamente grati al nostro editore. La sua stanza fissa, riservata al San Raffaele, l’ha messa a disposizione di Nadia, ha sempre chiesto sue notizie, ha fatto il possibile per lei. Le telefonava e commentava le puntate. Le diceva: ‘Quando non ci sei tu, quelle tre cornacchie…'”.

