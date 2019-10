Dici Carla Gozzi e pensi subito alla moda. Stile, finezza e bellezza sono le parole che descrivono la ‘algida’ esperta di stile che ha raggiunto il successo televisivo grazie a ‘’Ma come ti vesti?’, programma di successo in onda su Real Time che conduceva insieme allo stilista, scrittore e wedding planner Enzo Miccio. Stilista, style coach, blogger e conduttrice televisiva, Carla Gozzi ha lavorato come assistente di importanti stilisti.

"Ricordo le dediche a fumetti di J.C, il rigore di Thierry Mugler e la sua parola icona 'epoulettes', le forme rigorose di Calvin Klein, i materiali double di Mila Schön, le forme innovative e la ricerca di Gabriele Colangelo, le geometrie e il rigore di Yamamoto e l'artigianalità di Ermanno Scervin", scrive sul suo blog ricordando quel periodo. Gli esordi in televisione di Carla Gozzi risalgono al 2008, quando, come conduttrice al fianco di Enzo Miccio realizza il programma "Ma come ti vesti?!".









La coppia funziona, i due hanno subito un grande successo e così, nel 2009, gli viene affidata la conduzione di "Shopping Night." Indimenticabili le sue espressioni di disapprovazione e le critiche davanti alle protagoniste e ai loro capi considerati démodé o non adatti al fisico della persona. Sempre su Real Time, Carla Gozzi si è dedicata anche ad altri programmi (rigorosamente riguardanti la moda), come Mamma sei too much, Dire, Fare, Baciare Italia e Cambia con me. Nel 2019 entra nel cast di "Detto Fatto" come consulente di immagine. Carla Gozzi è anche una scrittrice, oltre che stylist di successo. Ha pubblicato tre libri sul tema della moda e del look perfetto.





Nel 2009, fonda con altri colleghi un blog di moda e stile e l'anno successivo inaugura l'Accademia di stile Carla's Academy oltre a uno speciale spazio dedicato alla consulenza d'immagine evoluta, lo style coaching: "6th floor Style Department". Carla Gozzi è anche ambasciatrice e consulente per il marchio "Ambrosia" di Muraro Lorenzo dal 2015, con la linea di gioielli personalizzata Carla's Choices.





Carla Gozzi è sposata con Richard Bryan Datre, un medico e fotografo americano di New York che per lei si è perfino trasferito in Italia. Attualmente i due vivono in una villa di campagna a Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Il dottor Bryan è specializzato in chiropratica. Carla Gozzi vive tra Castelnovo ne’ Monti,, Modena, Milano e New York, divisa sempre tra i numerosi impegni nella moda e in tv. La coach style è nata a Modena il 21 ottobre 1962. È alta un metro e sessantanove centimetri e pesa cinquanta chili.

