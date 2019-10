Ciro e Federica, che fine ha fatto la coppia di Temptation Island? Ecco cosa è successo

Ciro Petrone e Federica Caputo hanno partecipato all’edizione vip, ancora in corso, di Temptation Island. Che fine hanno fatto, il loro è ancora un grande amore? I due ragazzi hanno abbandonato prima del previsto il villaggio a causa della decisione dell’attore di raggiungere la fidanzata ad ogni costo, facendosi beffe dello staff che cercava di fermarlo. In virtù del regolamento, la squalifica è stata immediata.

Sin dai primi giorni l’attore di Gomorra non è riuscito a superare la distanza con la fidanzata, Federica Caputo, dunque la richiesta di un falò di confronto anticipato. Richiesta negata da parte di Federica. Pochi giorni dopo l’ingresso nel resort Ciro aveva rivelato ad Alessia Marcuzzi di voler raggiungere immediatamente la fidanzata e la conduttrice aveva provato a farlo ragionare: “Probabilmente vuole proseguire questo viaggio nei sentimenti, d’altronde siete a Temptation Island Vip da poche ore, è ancora troppo presto”. E una volta tornato al villaggio, anche Pago aveva cercato di tranquillizzarlo: “Se uscite ora, uscite con quei dubbi con cui siete entrati”, aveva detto a Ciro. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma questo non aveva calmato l’attore che, in barba al regolamento, era riuscito a sfuggire agli addetti della sicurezza a raggiungere il villaggio delle fidanzate e di correre incontro alla sua Federica. I fan lo ricorderanno di certo in spiaggia, da solo, impegnato a non rivolgere la parola a nessuno. “Non mi sentivo al posto giusto. Provare queste sensazioni mi ha fatto capire che non sarei mai riuscito a essere me stesso lì dentro”, ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine subito dopo l’avventura a vuoto. (Continua a leggere dopo la foto)





Nessun piano preimpostato però per raggiungere la sua Federica, ma solo una lunga notte a riflettere su quale tipo di dimostrazione dare alla fidanzata. Da lì parte l’idea di Petrone di fare quello scatto da gazzella che gli ha permesso di raggiungere il villaggio delle ragazze. “L’idea di arrivare al suo villaggio è stato totalmente improvvisa. – ha affermato Ciro – Stavo sullo scoglio, quando ho capito che oltre le recinzioni c’erano tutte le ragazze. Ho iniziato a correre senza pensare. Quello non ero io: sono saltato e non ho più capito nulla”. Ciro confida anche di non avere pensato nulla quando si trovava sopra lo scoglio: “Non ho pensato che potesse essere un gesto plateale per amore. Ho semplicemente reagito d’istinto. Nei sentimenti non esistono regole o tempi televisivi: restare sarebbe stata la scelta più comoda, ma io ho deciso di dare ancora una volta prova della mia trasparenza seguendo il mio cuore”. (Continua a leggere dopo la foto)





Lui è sicuro, Federica è la donna giusta. “La madre dei miei figli. Un giorno vorrei sposarla”, racconta ancora. Nonostante all’inizio non si sia mostrata assolutamente concorde con il gesto del suo fidanzato, la Caputo dice di essersi resa conto che il suo rapporto con lui è cambiato positivamente anche grazie a ciò che ha fatto lui all’interno del villaggio. “Oggi dico che va bene così […] Temptation è stata l’ennesima occasione per fargli capire che gli manco”. Nonostante questo, ha concluso Federica: “So che Ciro è l’uomo per me. Siamo cresciuti insieme e siamo due anime complementari”.

