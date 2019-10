Carmen Russo compie 60 anni, ma visto che fisico? È ancora al top, da restarci secchi

È stata uno dei sex symbol più esplosivi degli anni 80, prima come protagonista di alcune commedie sexy e poi come prorompente cassiera di “Drive-In”, per poi intraprendere una lunga carriera televisiva come ballerina e showgirl. Carmen Russo compie 60 anni. Nata a Genova il 3 ottobre 1959 sotto il nome completo di Carmela Carolina Fernanda, ha iniziato la sua carriera come modella anche se ben presto passa al cinema, con lo pseudonimo di Carmen Bizet.

Comincia la sua carriera come modella nei primi anni settanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in Italia tra cui Miss Italia. Negli anni '80, viene considerata un vero e proprio sex symbol per via anche di alcuni servizi realizzati per Playboy e Playmen. La sua passione è la danza, che coltiva fin da bambina e le forgia un corpo tonico e muscoloso che sfoggia con orgoglio ancora oggi a 60 anni.









Per festeggiare il traguardo dei sessanta, oggi Carmen Russo è stata ospite di "Storie italiane" insieme al marito. Ha spento le candeline della torta esprimendo, come vuole la tradizione, un desiderio assai speciale. I due coniugi, poi, hanno ballato sulle note del brano di Biagio Antonacci 'Pazzo di lei'. Eleonora Daniele ha mandato in onda anche un video con Maria, la figlia di sei anni della coppia, e l'emozione per la showgirl è stata tanta. Carmen è rimasta incinta a 53 anni e la maternità le ha regalato una nuova vita. Sui social la piccola Maria compare spesso ed è un mix di bellezza ed energia.





"Grazie a tutti per gli auguri ci vediamo a STORIE ITALIANE RAI UNO", ha scritto la showgirl pubblicando un video che la ritrae in sala trucco poco prima della diretta. Tantissimi i messaggi arrivati dai suoi follower. "anti auguri di buon compleanno Carmen!!! Un bacini la piccola Maria", "Tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguro tutto ciò che il tuo cuore desidera Carmenseibellissima", "Auguriii. Poi vogliamo sapere il regalo di Enzo", si legge tra i messaggi di auguri arrivati nel giorno del suo compleanno.





L’amore inossidabile con Enzo Paolo Turchi. Oggi il lavoro a volte li allontana – Enzo Paolo segue personalmente la scuola di danza che hanno aperto a Palermo (ne hanno un’altra a Napoli) – ma la loro unione è solida più che mai. Il segreto del loro matrimonio? ”Se c’è qualcosa che non va, chiariamo subito, non trasciniamo nulla – ha rivelato qualche anno fa Carmen in un’intervista a Libero – Non c’è rancore. Mai”. E pensare che quando si sono conosciuti entrambi pensavano che il loro feeling (scattato fin da subito nell’agosto del 1983) sarebbe durato solo il tempo di un’estate.

