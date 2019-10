Dopo Temptation Island Vip e dopo il falò – finora il più chiacchierato – è tempo di confronto per Anna Pettinelli, Stefano Macchi e la single Cecilia Zagarrigo, che ha messo in crisi il loro rapporto. Ma non l’ha scalfito: nonostante la furia di lei, la coppia è uscita dal docu reality di Canale 5 insieme, più forte di prima.

Il confronto è andato in scena, neanche a dirlo, nello studio di Uomini e Donne, dove Maria De Filippi è solita invitare le coppie reduci dall’esperienza al villaggio. Esperienza che, come detto, non è stata facile per Anna Pettinelli, che ha assistito inerme alle attenzioni che Stefano riservava alla tentatrice per poi esplodere alla vista dell’ultimo video, che ha fatto quindi scattare la richiesta del falò anticipato. La discussione fra Anna e Stefano è stata piuttosto accesa, con lei letteralmente furiosa e lui Stefano che non comprendeva la sua gelosia. (Continua dopo la foto)









Ma nonostante le premesse, il finale è stato dolcissimo: Anna e Stefano si sono riconciliati e hanno deciso di lasciare lo show insieme. Dunque la Pettinelli e Macchi hanno resistito alla prova di Temptation Island Vip, ma non senza ferite come dimostra lo scontro che la speaker radiofonica ha avuto con la tentatrice Cecilia nello studio di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)





È il sito Il Vicolo delle News a fornire le anticipazioni del confronto che vedremo prossimamente a Uomini e Donne. Se Anna e Stefano sono infatti apparsi molto uniti, gli animi si sono decisamente surriscaldati quando in studio è entrata Cecilia Zagarrigo, la tentatrice single che Stefano ha “osato” chiamare ‘bella patata‘ scatenando l’ira funesta della sua compagna. Così le due, Anna e Cecilia, si sarebbero scontrate parlando dell’esperienza nel reality. (Continua dopo le foto)







Anna Pettinelli ha subito commentato, seppur con ironia, l’abito scelto da Cecilia per la puntata: “Si è messa la prima cosa che le è capitata”, ha detto per poi confessare alla conduttrice di UeD di essersi arrabbiata tantissimo per l’atteggiamento di Stefano. Poi è toccato alla single parlare: ha detto di aver trovato la Pettinelli “esagerata” ed eccessivamente “gelosa”, visto che fra lei e Stefano si era instaurata solo una bella amicizia e che lei “non potrebbe mai rubare il fidanzato a nessuna”. Affermazioni che non hanno convinto Gianni Sperti, secondo cui Cecilia si era presa una cotta.

