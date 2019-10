“Si è suicidato”. Gessica Notaro racconta il dramma di cui non aveva finora parlato

Gessica Notaro è stata ospite di Vieni da me nella puntata di mercoledì 2 ottobre e ha raccontato un fatto terribile della sua vita del quale finora aveva parlato poco. Oltre a raccontare la terribile esperienza dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato che l’ha sfregiata con l’acido, Gessica Notaro ha tirato fuori dal suo passato anche un altro fatto terribile che ha segnato per sempre la sua vita: il suicidio di suo fratello che si è tolto la vita quando lei era molto giovane.

"Mio fratello purtroppo non c'è più – ha raccontato Gessica Notaro a Caterina Balivo – Tutto è successo otto mesi dopo la morte di mio padre. È stata una sua scelta. Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Avevo solo vent'anni". Una vita davvero difficile quella di Gessica Notaro che, dopo aver perso il padre, ha perso anche il fratello. Che, per scelta, si è tolto la vita.









In pochi conoscevano questo fatto terribile della sua giovinezza e in studio è calato il silenzio. Commossa Caterina Balivo. Tutti, invece, conoscevano ciò che di tremendo le ha fatto il fidanzato che, il 10 gennaio del 2017, le tirò addosso dell'acido sfregiandola a vita. L'uomo, Edson Tavares, è stato condannato in secondo grado a 15 anni di carcere. La Notaro ha commentato così la pena: "La pena mi pare giusta". E ha aggiunto: "Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva. L'amore fa stare bene, non fa stare male. I manipolatori ti isolano dagli altri, ti fanno credere di non essere abbastanza".





Dopo l'aggressione, Gessica, Miss Romagna, cantante, ballerina, addestratrice di delfini, si è sottoposta a numerosi interventi ricostruttivi. complicati interventi chirurgici e continue cure. Poi ha deciso di raccontare a tutti la sua storia per far reagire le donne che si trovavano nella sua stessa condizione, per dare loro la forza di reagire. Di dire no agli uomini violenti, di ricordare che l'amore è amore e non porta a fare certe cose. Mai.





A Vieni da me, Gessica Notaro ha aggiunto: “Papà avrebbe voluto qualcuno che mi accudisse come aveva fatto lui e sono andata via. Lui non ha accettato il rifiuto e mi ha iniziato a seguire. L’ho denunciato più volte e alla fine mi ha aggredito”. Oggi Gessica è felicemente fidanzata con Marco ma ci tiene a mettere in guardia le donne sui falsi amori: “Queste persone appaiono sicure di sé ma poi hanno complessi interiori, dovuti magari a lacune dell’infanzia e dell’adolescenza. Motivo per cui andiamo a giustificarli, cosa da non fare mai. Sicuramente è una persona che ha sofferto tanto nella sua vita, ma questo non giustifica che vada a fare del male agli altri”.

