Matrimonio a prima vista 4: due divorzi, ma una coppia resiste e torna a casa insieme. Sono loro

Mercoledì 2 ottobre su Real Time è andata in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4, il programma televisivo trasmesso in prima serata su Sky Uno e replicato sulla piattaforma digitale terrestre, su TV8, e Real Time. In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie.

Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), sostituito in questa stagione da Fabrizio Quattrini, Psicoterapeuta di Coppia, e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all'Università La Sapienza di Roma, inoltre, verranno filmate per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare.









Giunti all'appuntamento finale della quarta stagione, le varie coppie hanno dovuto prendere una decisione circa il loro matrimonio. Qualcuna di esse ha deciso di interrompere il percorso nuziale e di separarsi. Qualcun'altra, invece, ha preferito proseguire il cammino mano nella mano con il rispettivo partner. Mancava solo la conferma, ma i fan del programma lo avevano ormai dato per certo. Fulvio Amoruso, il trentaduenne di Castiglione della Pescaia ha detto no al matrimonio con Federica Majorano, trentenne di Arluno, in provincia di Milano.





Fulvio e Federica, fin dall'inizio, hanno mostrato una serie di incompatibilità sfociate nelle ultime settimane di "prova" della loro relazione. Le cose non sono andate bene ed entrambi hanno chiesto il divorzio. Stesso finale amaro per Ambra e Marco. Se quest'ultimo si era legato alla donna, lo stesso non si è potuto dire per lei. Se Marco era pronto a rimanere con Ambra, quest'ultima non si è mai sentita abbastanza coinvolta in quanto tra loro vedeva un rapporto amichevole.





Ma per due divorzi c’è stato anche un lieto fine. Quello tra Cecilia e Luca. La coppia ha iniziato la sua avventura con un’intesa molto forte a partire dal giorno del matrimonio. I due hanno trascorso la loro prima giornata totalmente a proprio agio e la loro complicità è durata per tutto il viaggio di nozze. Dopo questo, però, per loro c’è stato un calo dato dal ritorno alla realtà, ma alla fine sia Cecilia che Luca hanno deciso di proseguire il loro percorso. Le puntate sono state registrate diverso tempo fa, e in programma ci sarà anche la puntata speciale ”Matrimonio a prima vista sei mesi dopo”, e chissà se la coppia avrà resistito.

