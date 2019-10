“Questo no!”. Barbara D’Urso furia. La frase dell’ospite gela tutti e lei chiude il collegamento

Barbara d’Urso, il 20 settembre, ha avuto in trasmissione Deborah e Cristiano, i due sposini che hanno raccontato di aver avuto le nozze rovinate da un pasto che ha fatto stare male diversi loro ospiti. andiamo con ordine. I cinquantadue invitati si mettono a tavola per un pranzo dove non manca nulla. Ma già agli antipasti la mamma della sposa, 82 anni, si senta male: vertigini e ripetuti episodi di vomito. Arriva l’ambulanza per il trasporto in pronto soccorso a Carate. La donna entra in codice verde , resta due ore in osservazione, la terapia contro il vomito fa effetto, viene reidratata e dimessa.

La mamma riesce ad assistere al taglio della torta, ma la giornata aveva ormai assunto i colori dell'incubo: 00Anche io inizio ad avere attacchi di dissenteria, mia figlia ventenne sta male e si fa accompagnare a casa, altri quattro invitati hanno gli stessi sintomi. Un vero disastro". Salta anche il viaggio di nozze a Londra: "Non potevo partire sapendo che un nipote che ha subito un trapianto di cuore si è sentito male e non è ancora del tutto a posto".









I due sono stati ospiti di Barbara D'Urso e proprio Cristiano è stato protagonista di un colpo di scena durante il collegamento, durato circa un quarto d'ora. Citando un articolo apparso sul quotidiano online "ilcittadinomb" Barbara D'Urso, attraverso "una fonte ufficiale" ha scoperto che l'uomo è l'intestatario di 190 auto guidate da altri soggetti, quattro dei quali si sarebbero resi protagonisti di altrettanti incidenti stradali fuggendo senza prestare soccorso. L'indagine era stata condotta a dicembre di 3 anni fa a Monza dagli agenti della polizia locale.





Il marito di Debora Amato, interpellato in proposito, ha confermato di essere effettivamente risultato come il proprietario delle 190 auto ma, a suo dire, a sua insaputa, tanto che la questione sarebbe seguita per suo conto da un avvocato. "All'epoca – ha detto a Barbara D'Urso durante la trasmissione – avevo una concessionaria d'auto e probabilmente l'intestazione è avvenuta allora, a mia insaputa. Io – ha aggiunto – l'ho scoperto solo quando mi sono arrivate delle notifiche". "Ma allora sei stato truffato?" gli ha chiesto la conduttrice. E lui ha annuito.





Nella puntata di mercoledì la conduttrice è tornata sulla vicenda. Cristiano e Deborah non si siano più fatti trovare per chiarire la situazione e dunque addio ospitata. Al loro posto è stato organizzato un collegamento con Isabella, una donna che ha detto di aver lavorato per Deborah in passato e di non aver ricevuto tutti i compensi pattuiti. Ma a un certo punto la donna ha detto una cosa gravissima, lasciando Barbara D’Urso e il pubblico senza parole: Isabella ha aggiunto che la sua prestazione non era contrattualizzata. “Ho lavorato in nero per lei”, ha dichiarato la donna. ”Non si fa” ha tagliato corto la conduttrice chiudendo subito il collegamento. Sui social sono stati tantissimi i commenti alla vicenda e alla tempestività della conduttrice nel chiudere il collegamento, visto il tema delicato.

