Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una puntata di quella che sembra una telenovela infinita. Da quando dama e cavaliere sono tornati al trono over di Uomini e Donne non c’è giorno in cui non cambino le carte in tavola, ma quello che è successo nell’ultima registrazione, quella di martedì 1 ottobre, è davvero inaspettato. Un colpo di scena, signori. Un altro.

Se eravate rimasti alle frequentazioni di Ida e Armando (con tanto di bacio) e di Riccardo e la nuova dama Valentina, ora pare che il cavaliere di Taranto, che è stato anche duramente bacchettato da Tina Cipollari nell’ultima puntata andata in onda (“O sei innamorato o sei un farabutto”, gli ha urlato l’opinionista), abbia fatto retromarcia. E sì, in modo del tutto imprevisto, date le ultime vicende, con la Platano e Guarnieri che sembravano non avere più intenzione di riallacciare i rapporti. (Continua dopo la foto)









Ma nella giornata di martedì 1 ottobre, si diceva, si sono tenute le nuove registrazioni della versione senior del dating show di Canale 5 e c’è stata una grossa sorpresa in studio. Come rivelato dal Vicolodellenews, Riccardo è ritornato sui suoi passi e ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con la sua ex e di leggerle una lettera. (Continua dopo la foto)





Il cavaliere ha spiegato con voce commossa che in passato ci sono state molte incomprensioni tra di loro ma che le colpe sono sempre state di entrambi. Nonostante tutto, ha affermato che Ida ad oggi è la donna più importante della sua vita e che non ha mai smesso di provare amore nei suoi confronti: “Ti amo ancora, torniamo insieme”. ha scritto a Ida, invitandola a mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili segnati dalla separazione dello scorso anno. A sentire quelle parole, Ida non ha nascosto l’emozione. (Continua dopo le foto)







Ma per quanto commossa e incredula, la Platano si è detta timorosa che questo ennesimo ritorno di fiamma possa essere un altro fuoco di paglia, così come successo in precedenza. Maria De Filippi a quel punto ha provato a ristabilire la calma (e forse anche ad avvicinarli) invitandoli a fare il ‘gioco della mela’, ma non ha fatto i conti con la reazione di Armando. Il cavaliere si è scagliato contro Ida e Riccardo accusando lui di aver organizzato tutto per impedire alla ex di costruirsi una nuova vita sentimentale lontano da lui.

