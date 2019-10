Elettra Lamborghini ha da poco ricevuto una notizia grandiosa: Mtv ha infatti annunciato le nomination dei prossimi Mtv Europe Music Awards e l’ha inserita tra i “Best Italian Act” insieme a Coez, Elodie, Mahmood e Salmo. Elettra, che è figlia di Tonino e nipote del celebre Ferruccio Lamborghini, e da qualche anno si è ritagliata uno spazio nello spettacolo italiano, è stata scelta dal pubblico tra i 5 nomi da votare tramite Instagram stories.

Elettra, che l’ha spuntata, ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti i suoi fan.”Ho il piacere di comunicarvi che sono stata nominata agli Mtv Emas come Best Italian Act. E sì, mi sembra un sogno! Questo lo dedico a voi, tutti i miei fan, tutti quelli che sono venuti quest’estate ai miei concerti, agli instore, tutti quelli che hanno sempre creduto in me, più semplicemente il mio gruppo Fandom.Grazie di cuore ed ora tutti a votare!”. (Continua dopo la foto)









La cerimonia di premiazione degli Mtv Emas 2019 verrà trasmessa il prossimo 3 novembre dal Fibes di Siviglia e in Italia andrà in onda su Mtv (canale 130 di Sky) a partire dalle ore 20.00 con il Red Carpet Show e in streaming su Now Tv. La super favorita, per la cronaca, è Ariana Grande con 7 nomination tra cui “Best Artist” e “Best Video” per la sua hit “thank you, next”, e per “Best Song” con Shawn Mendes. (Continua dopo la foto)





Elettra Lamborghini è naturalmente al settimo cielo per la candidatura. Meno felice, invece, per il drastico cambio look che ha mostrato nelle ultime ore. Come molte star, anche lei in questo periodo dell’anno ha deciso di fare visita al proprio parrucchiere di fiducia, ma a quanto pare il risultato non l’ha convinta. Anzi, dice proprio di essersi pentita della scelta fatta. (Continua dopo le foto)







Elettra ha ovviamente mostrato la sua nuova chioma tra le sue ultime Instagram Stories mostrandosi con i nuovi capelli biondi. In pratica ha fatto delle schiariture color miele sulla chioma castano scuro che sfoggia da tempo. È diversa e come detto non è soddisfatta: “Sono pentita ma non mi va di toccarli tanto, adesso per due mesi mi farò vedere meno”, ha scritto nella didascalia della Storia.

