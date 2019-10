Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto molto deluso dopo l’ultima registrazione del trono classico. È il sito Il Vicolo delle News a svelare quanto accaduto in studio dove, come sappiamo già, una delle nuove troniste ha abbandonato il programma. In tv ancora non l’abbiamo visto ma da giorni è uscita l’indiscrezione secondo cui Sara Tozzi ha deciso di mettere fine al suo percorso alla ricerca dell’anima gemella.

Sara, modenese classe 1997, ha salutato tutti durante la registrazione del trono classico di mercoledì 25 settembre quando, come riportato sempre da Il Vicolo delle News, ha rivelato di pensare ancora al suo ex. In particolare, ha scoperto questo sentimento mentre era impegnata nelle esterne con i suoi corteggiatori. In quelle uscite si è resa conto di non avere il cuore libero, dunque la scelta di lasciare UeD. Contestualmente alla fuga di questa notizia, si è scatenato il toto-nome sulla sostituta. (Continua dopo la foto)









Fino a ieri i nomi più diffusi in rete erano quelli di Klaudia Poznanska (la ex corteggiatrice di Andrea Zellatta che alla scelta le ha preferito Natalia Paragoni) e Cecilia Zagarrigo (altra ex corteggiatrice ora tentatrice di Temptation Island Vip) . Come sempre il pubblico di UeD era diviso tra quelli che vorrebbero sul trono ex personaggi del programma e quelli invece che preferirebbero volti nuovi. (Continua dopo la foto)





Mercoledì 2 ottobre, giorno di registrazioni del trono classico, il mistero si sarebbe dovuto risolvere con la presentazione della nuova tronista. Che però non è arrivata in studio, come rende noto ancora il sito Il Vicolo delle News. Ecco perché il pubblico è rimasto spiazzato e deluso. Per la decisone dei collaboratori di Maria De Filippi di non sostituire Sara Tozzi. (Continua dopo le foto)







A quanto pare Maria De Filippi e il suo staff hanno deciso di lasciar appassionare il pubblico soltanto con le vicende dei tre tronisti ancora in studio, ovvero Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. I telespettatori si sono subito detti delusi da questa scelta, ma non è detta l’ultima parola. Magari è solo una decisione temporanea e la conduttrice e la redazione potrebbero cambiare idea nel corso della stagione e decidere di sostituire Sara Tozzi.

Uomini e Donne, Anna Tedesco contro Gemma Galgani. C’entra (pure) Giorgio Manetti