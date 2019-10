Una puntata del trono over davvero scoppiettante quella andata in onda a Uomini e Donne. Protagoniste, ancora una volta, Gemma Galgani e Anna Tedesco. Le dame, che si sono sfidate anche in passerella, hanno avuto uno scontro molto acceso dopo la rivelazione di Anna su Giorgio Manetti. Sì, c’entra ancora il mitico Gabbiano. Giorgio è felicemente fidanzato adesso e, come chiarito poco tempo fa, non ha bisogno né intenzione di tornare nel dating show di Canale 5 che gli ha dato popolarità.

Con Anna però, che anche quest’anno siede tra le donne del parterre per cercare l’uomo che potrebbe cambiarle la vita, si sente ancora. Sono sempre stati molto amici la Tedesco e Manetti ma il fatto che la dama continui a frequentarlo fuori dalla trasmissione sembra non andare giù a molti. Soprattutto a Gianni Sperti, che in studio ha fatto delle insinuazioni pesanti, ma anche a Gemma Galgani, da sempre convinta che Anna abbia sempre avuto qualcosa da nascondere del suo rapporto con Giorgio. (Continua dopo la foto)









Tutto ha avuto inizio quando Anna Tedesco ha raccontato di essere stata a cena con un’amica d’infanzia e altre persone. A quella cena si è però presentato anche Giorgio Manetti con la sua nuova fiamma e per Anna è stata “la fine”. Gianni Sperti ha iniziato a chiederle retoricamente se a Firenze esistesse solo Manetti. Poi è intervenuta pure Gemma. (Continua dopo la foto)





La dama torinese è apparsa piuttosto infastidita: “Dovevi dire – le ha spiegato la Galgani – che durante la settimana hai trascorso una settimana con Giorgio”. E se la discussione si è spenta, finita la sfilata è ripresa ed è stata ancora più accesa. Gemma è stata sfidata da Anna a proporre un vestito da red carpet in passerella e quando Valentina ha fatto notare che la vittoria della Tedesco era ingiusta perché era fuori tema si è scatenato il caos. (Continua dopo le foto e il post)







Anna Tedesco dietro le quinte ha avuto uno sfogo che ha insospettito ancora di più Gianni: “Sembra uno sfogo che vuoi fare da tanti anni”. Poi ha attaccato Gemma: “Hai rotto le scatole! Sono undici anni che parli! Undici anni che ti sento! Pigliati sta vittoria, mettiti ‘sta corona e fatti ‘sta sfilata! Se queste sono le tue gioie prenditele”, ha urlato dal backstage. Ma siamo sicuri che non sia finita qui. Vedremo che succederà nelle prossime puntate.

Aurora Ramazzotti non resiste: la sorpresa per il fidanzato commuove