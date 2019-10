Bianca Guaccero, il nuovo look (e non solo) ricorda Caterina Balivo

La seconda edizione di ‘Detto Fatto’ di Bianca Guaccero non è cominciata col piede giusto. A partire dalla bufera sullo spot di presentazione fino ad arrivare alla nostalgia per Giovanni Ciacci, il malcontento generale per la scelta di Guillermo Mariotto e le critiche alla padrona di casa, che ad avviso di molti sarebbe “poco spontanea”. E poi il calo degli ascolti, con i numeri di quest’anno che spaventano. Un cambio di rotta potrebbe arrivare grazie all’ingresso in corsa di un nuovo personaggio.

Dopo Carla Gozzi e Mariotto, si è pensato che Jonathan Kashanian potrebbe risollevare le sorti del programma. L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufrago dell’Isola dei famosi è stato ospite della bella Bianca nella puntata del 25 settembre scorso e, come riporta Il Giornale, è piaciuto così tanto alla Guaccero e al pubblico che si è conquistato un posto fisso all’interno del programma. (Continua dopo la foto)









La sua rubrica dedicata al gossip, “Senti chi Sparla”, è infatti sembrata così frizzante da garantirgli un ritorno giornaliero in tv. Per lui, si legge ancora su Il Giornale, ci saranno anche altri spazi, ma ancora top secret, oltre a quello dedicato alla cronaca rosa. E che dire della frecciatina di Ciacci, secondo cui ‘Detto Fatto’ è finito con l’uscita di scena di Caterina Balivo? (Continua dopo la foto)





Insomma, per Bianca Guaccero quest’anno la strada è in salita, ma lei, che ha sempre detto di non avere paura delle critiche costruttive, è pronta a fare di tutto per sollevare le sorti del suo programma. Anche togliersi il reggiseno in diretta, come abbiamo visto nella prima puntata. Ora Bianca ha cambiato look e l’ha mostrato a tutti i suoi fan su Instagram. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Grazie @fra.hairstyle per questo video! Tvb 💕💕💕 @dettofattorai #❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 30 Set 2019 alle ore 11:49 PDT

Visualizza questo post su Instagram Detto fatto è qua!!! @dettofattorai #❤️ #😁 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 30 Set 2019 alle ore 8:35 PDT



Sorprende che tanto il nuovo taglio di capelli quanto questo suo nuovo modo di anticipare le novità (come il look) sui social ricordino molto Caterina Balivo. Come osserva il sito DiLei, infatti, i capelli della Guaccero ora sono più corti e liscissimi (e hanno subito incontrato il plauso del suo esercito di fan), proprio come quelli sfoggiati recentemente dalla Balivo, che ormai ha l’abitudine di dare un’anteprima su Instagram degli outfit che il pubblico vedrà in puntata. E Bianca, come dimostrano i suoi ultimi post, ora fa lo stesso.

