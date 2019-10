Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è deciso a non farli entrare. Chi vuole tenere fuori (costi quel che costi)

Il Grande Fratello Vip sta per tornare con tante novità, prima tra tutte quella che riguarda la conduzione. Il reality, infatti, non sarà più affidato a Ilary Blasi che ha rinunciato per i troppi impegni di lavoro. Al timone del programma, però, ci sarà un nome da sempre legato al reality. Sarà Alfonso Signorini il conduttore del Grande Fratello Vip e ora il direttore di Chi sta lavorando per creare la squadra giusta. Pian piano Signorini sta chiudendo accordi e ogni tanto salta fuori qualche nuovo nome…

L’ultimo retroscena svelato da Blogo, racconta che il programma ha chiuso con il giornalista Michele Cucuzza, volto celebre televisivo classe 1952. Secondo le indiscrezioni circolate finora i nomi praticamente certi sono il suo e quello di Antonella Elia, ex ragazza di Non è la Rai, ex valletta di Mike, ex conduttrice che ultimamente si è data ai reality. Ma le voci che circolano sono diverse… E ci sono nomi che vengono ripetuti da un po’… Continua a leggere dopo la foto









Uno di questi è quello di Paola di Benedetto, ex Madre natura oggi fidanzata con Federico Rossi. Si parla molto anche della possibile partecipazione di Adriana Volpe che, dopo essere stata mandata via da I fatti vostri, oggi è disoccupata. Secondo indiscrezioni, qualche non mancheranno anche personaggi che provengono dall’universo Maria De Filippi. Tra i papabili, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. È stato fatto anche il nome di Giucas Casella e quello di Ginevra Lambruschi (cioè la ex di Niccolò Bettarini). Continua a leggere dopo la foto





Ma scopriremo la verità solo quando inizierà lo show. Nel frattempo, pare che Alfonso Signorini abbia detto anche parecchi no. Secondo quel che si dice, Signorini sarebbe intenzionato a non far entrare i figli d’arte. Ballerini, attori, conduttori, tronisti, di tutto un po’. Ma non “figli di”. “Figli di” che invece sono stati presenti nelle passate edizioni. Basti pensare a Francesca De Andrè o a Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Continua a leggere dopo la foto







Il veto imposto da Alfonso Signorini terrebbe dunque fuori alcuni personaggi che secondo i più sarebbero stati scelti per entrare nella casa. Una su tutte Mercedesz Henger (figlia di Eva Henger), Fabrizia De André (la figlia di Cristiano De André che l’anno scorso ha provato a entrare con la sorella); Leonardo Tano (figlio di Rocco Siffredi); Edoardo Ercole (figlio dell’attrice Serena Grandi).

