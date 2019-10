Tutti insieme, per la prima volta, in ricordo di Nadia Toffa. Cento Iene, tutte nella ‘casa’ del programma d’inchieste per salutare la collega scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia. Questo l’omaggio dei vari conduttori e cronisti che nel corso degli anni hanno popolato l’universo Mediaset. Ma prima di entrare e indossare la divisa d’ordinanza – completo e cravatta neri, camicia bianca – ecco la clip con volti, sorrisi e, soprattutto, viaggi di tutte le Iene di ritorno a casa.

"Nadia, stiamo arrivando", il titolo, mentre sullo schermo spuntano man mano e fra gli altri Pif, Lillo e Greg, Nicola Savino, Luciana Littizzetto, Giulio Golia, Alessandro Sortino, Frank Matano, Enrico Bertolino, Enrico Lucci, il Mago Forest, Luca e Paolo. "La grande famiglia delle 100 Iene sta arrivando per salutare la nostra amata Nadia! Stasera a Le Iene saremo tutti insieme per darle il nostro abbraccio più caloroso e omaggiarla con uno speciale ricordo", la didascalia che accompagna il video.









"Nadia ha vinto. Voleva indossare questa giacca e questa cravatta. Voleva essere voi e voi siete il motivo per cui è entrata nei nostri cuori. Secondo me ci sta guardando e sta ridendo. Secondo me tu sei emozionata e ci stai guardando, sei una ragazza magica. Ci hai riunito qui e ci hai riempito i cuori". Alessia Marcuzzi apre così la prima puntata della nuova stagione delle 'Iene' ricordando Nadia Toffa, assieme alla famiglia delle 100 Iene riunite "tutte insieme per darle il nostro abbraccio più caloroso e omaggiarla con uno speciale ricordo".





Dopo aver mandato in onda il messaggio di Nadia Toffa, Alessia Marcuzzi è scesa dal palco ed è andata ad abbracciare una ragazza. Il gesto non è passato inosservato e in molti si sono chiesti chi fosse quella giovane in lacrime seduta in mezzo al pubblico. Era Alice, l'amata nipote di Nadia, che provata dal video registrato dalla giornalista il 21 dicembre del 2018 è crollata. Proprio in quel video la zia l'ha ricordata con parole dolcissime: "Sono molto orgogliosa, è una ragazzina profonda, già scritto quattro libri. È di una bellezza, di una profondità, è speciale. È bellissima dentro. La zia di ama tantissimo".





Un abbraccio che ha commosso il pubblico in studio e quello da casa. Un momento molto toccante che ha visto protagonista Alessia Marcuzzi e la nipote di Nadia. Proprio Alice, durante il funerale della zia, aveva speso parole bellissime: "Non voglio ricordare la 'Iena' che tutti conosciamo o la guerriera, ma la mia cara zia che aveva fiducia in me, che mi rincuorava e che trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno. Avrei voluto godere di più del tuo amore – aveva proseguito – Mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei. Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino".

