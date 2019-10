Quella di martedì 1° ottobre è stata una puntata de Le Iene che sarà difficile dimenticare. La prima puntata della nuova stagione è stata tutta dedicata a Nadia Toffa, la giornalista e conduttrice del programma venuta a mancare il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello. La notizia della sua morte ha sconvolto tutti: nessuno si aspettava che la sua vita sarebbe stata così breve. Nadia Toffa è morta poco dopo aver compiuto 40 e dopo aver lasciato un segno profondo.

È stata una giornalista che si è sempre messa dalla parte dei deboli, degli ultimi, una che lottava per la giustizia, una che faceva tutto con il sorriso, una che ha detto (nell'ultimo video girato a dicembre 2018 e che è andato in onda nella prima puntata del programma che conduceva) "Non importa quanto vivi, ma come vivi". Lo sapeva, Nadia Toffa, che non le restava molto da vivere ma ha comunque combattuto col sorriso sulle labbra dando la forza a quelli che si trovavano e si trovano nella sua stessa situazione.









Era una persona speciale che nessuno dimenticherà, per questo, per la prima puntata della nuova stagione de Le Iene, è stato difficile capire come renderle omaggio. Poi la decisione: salutarla e abbracciarla tutti insieme, come lei avrebbe voluto. E negli studi di Cologno sono arrivate 100 iene, tutte per lei. Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Fabio Volo, Luca e Paolo, Pif, Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nicola Savino, la Gialappa's Band, sono solo alcuni dei personaggi presenti in studio.





"Eccovi qui, grazie, è tutto merito suo. Abbiamo pensato mille volte a come iniziare questa puntata senza di lei. Abbiamo pensato di fare tante cose ma alla fine abbiamo fatto questa cosa che avete visto. Vogliamo festeggiare la vita perché questo è quello che Nadia voleva. Lei sorrideva sempre" ha detto Alessia Marcuzzi in apertura poi ha lanciato il video che Nadia aveva voluto girare lo scorso dicembre.Tra i tanti presenti, si sono notate delle assenze importanti.





Su tutte, quelle di Ilary Blasi e Teo Mammucari hanno fatto infuriare i fan. Ma mancava anche Miriam Leone! In tanti se ne sono accorti. Ma perché non c'erano? Ilary è a Londra per la conduzione di Eurogames insieme ad Alvin, Teo Mammucari è impegnato con le registrazioni di Tu si que vales. Nessuno dei due ha dato spiegazioni dell'assenza. Miriam Leone, invece, ha precisato il motivo della sua assenza con una Story su Instagram: "Cara Nadia, questa sera non ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a chilometri di distanza) a questo saluto, che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita. Ma anch'io, da qui, ti penso e ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori".

