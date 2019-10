“Lascio Un posto al sole”. Il famoso attore via dalla storica soap di Rai Tre: fan senza parole

È forse la soap opera più longeva della televisione italiana. Parliamo naturalmente di Un Posto Al Sole. Sono passati ben 23 anni dalla prima storica puntata su Rai 3. Da sempre il programma è amatissimo e seguitissimo dal grande pubblico della rete, e sono a migliaia i fan che sera dopo sera si appassionano alla storia dei protagonisti di Palazzo Palladini. Attualmente è in corso la ventiquattresima stagione, che ha raggiunto le oltre 5300 puntate. Tanta è l’attesa dei telespettatori di scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane ai loro beniamini. Tuttavia da qualche ora è giunta una notizia che sta facendo discutere il web.

Un importante attore infatti ha deciso di lasciare, almeno per il momento, la soap, dopo ben 15 anni di presenza fissa nel cast. Dopo oltre 15 anni, Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi, lascia la fiction. L'attore, intervistato dal nuovo numero di Grazia, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla soap opera, convinto che il suo personaggio, almeno per il momento, sia giunto alla fine del suo percorso, e che non abbia più nulla da dare al pubblico.









Queste le sue parole in merito: "Sto per prendermi una pausa da 'Un posto al sole': 15 anni sono tanti. Al ruolo di Andrea Pergolesi devo tantissimo, mi ha dato popolarità e successo. Sono consapevole che i personaggi, col tempo, si esauriscono, negli anni diventano meno centrali, irrompe la fatica della routine, ma 'Un posto al sole' per me rappresenta una vita di emozioni, relazioni, entusiasmo".





"Miliardi di ore sul set, tantissime battute e scene girate. Resta un grande prodotto, un romanzo popolare visivo con la capacità di raccontare il quotidiano e Napoli come nient'altro" Tuttavia i fan di Davide Devenuto però possono stare tranquilli.







Nonostante l'addio momentaneo a Un Posto Al Sole, infatti, l'attore è già tornato sul piccolo schermo, stavolta con una parte in Rosy Abate La Serie 2, attualmente in onda su Canale 5. Ecco cosa ha raccontato Davide sulla fiction Mediaset. "Quando me l'hanno proposto, non mi è parso vero. Era una bella sfida, specie in una serie così sospesa tra bene e male. La stessa Rosy Abate, amatissima dal pubblico, è una killer spietata". Per chi non lo sapesse, Davide è il compagno di Serena Rossi, insieme hanno un figlio.

