Angela Lansbury, il dramma della figlia de “La signora in giallo” (tra droga e omicidi): ecco Deirdre

Per tutti Angela Lansbury è Jessica Fletcher, l’insegnante statunitense di inglese, divenuta quasi per caso una scrittrice di libri gialli di successo, che, usando il suo acuto spirito d’osservazione e la sua esperienza sull’argomento, spesso si ritrova a risolvere casi di omicidio veri e propri. Jessica Fletcher è anche apparsa in alcuni film per la tv de La signora in giallo, ed è anche la protagonista di svariati veri romanzi che seguono il format della serie televisiva. Jessica abita a Cabot Cove, un paesino fittizio di 3680 abitanti che si trova sulla costa dello Stato del Maine, nel New England, ma negli episodi dell’amata serie tv viaggia per tutto il mondo incontrando amici e parenti. Il personaggio è interpretato da Angela Lansbury, un’attrice britannica naturalizzata statunitense, attiva in campo cinematografico, televisivo e teatrale.

Grazie a ”La signora in giallo” (Murder she wrote in lingua originale) Angela Lansbury ha vinto quattro Golden Globe come migliore attrice in una serie drammatica. Nipote del politico George Lansbury e figlia d’arte (anche la madre fu attrice), la Lansbury risiede negli Stati Uniti dall’inizio della seconda guerra mondiale, e ne è cittadina dal 1951. Nel corso degli oltre settantacinque anni di carriera ha vinto un Premio Oscar, 6 Golden Globe a fronte di 15 candidature, un Premio BAFTA, uno Screen Actors Guild, e l’assegnazione di due stelle sulla Hollywood Walk of Fame. È inoltre stata candidata per 18 volte ai Premi Emmy, senza mai vincere il premio. (Continua a leggere dopo la foto)









Una vita di successi, quella della Lansbury, ma anche un dramma che l’attrice ha deciso di raccontare: sua figlia Deirdre era finita tra i seguaci di Charles Manson prima che la setta diventasse tristemente famosa per la strage di Bel Air. la tossicodipendenza della figlia di Angela Lansbury, Deirdre Angela Shaw, era nata mentre la ragazza frequentava il folto gruppo di giovanissimi guidato da Charles Manson. Deirdre e Antony Shaw, figli di Angela Lansbury e di Peter Shaw, nati rispettivamente nel 1952 e nel 1953, erano finiti in un brutto giro, ha ricordato l’attrice in una recente intervista: “Iniziarono con la cannabis e poi proseguirono con l’eroina. C’erano dei gruppi, sulle colline sopra Malibu, che erano dediti ad attività letali. Mi fa male dirlo, ma ad un certo punto, Deirdre faceva parte di un gruppo guidato da Charles Manson” – ha detto l’attrice – “Lei era una dei tanti giovanissimi che lo conoscevano e ne erano affascinati. Era un personaggio straordinario e carismatico, su questo non ci sono dubbi.” (Continua a leggere dopo la foto)





“Dovevamo fare qualcosa” – continuò Angela Lansbury – “Dissi a Peter “Dobbiamo andare via”. Quindi ci trasferimmo tutto in una casa che avevo trovato in Irlanda, nella Contea di Cork. Decisi di andare in Irlanda perché era il luogo di nascita di mia madre ed era anche un posto dove i nostri figli non sarebbero stati esposti ad influenze negative. Possiedo ancora una casa lì e cerco di andarci almeno una volta all’anno.”

In quel periodo, racconta l’attrice, mise da parte il lavoro – e quei tempi aveva già girato alcuni dei migliori film di Angela Lansbury, tra cui La più grande storia mai raccontata – e decise di dedicarsi alla famiglia. “Comprai un libro di ricette e imparai a cucinare come si deve. Fu un periodo meraviglioso nella mia vita.” Il rapporto tra Deirdre e la setta di Charles Manson si interruppe quando alla ragazza fu tagliata la carta di credito. Si parla di un numero considerevole di giovani che avevano le carte di credito dei genitori: i membri della setta andavano a prelevarli fuori scuola e andavano subito a fare spese. (Continua a leggere dopo la foto)





Quando Angela Lansbury ripensa a ciò che sarebbe potuto succedere, rabbrividisce: “Solo il pensiero mi terrorizza. Io e mio marito non avevamo idea di cosa stesse succedendo e non avevamo nessuna esperienza in fatto di stupefacenti. Non sapevamo cosa significasse trovare una pipa in un cassetto. E quando abbiamo capito non sapevamo come aiutarli e a quei tempi non c’erano esperti che potessero guidare e consigliare le tante famiglie perbene i cui figli facevano uso di droga e spesso andavano in overdose. Era come un’epidemia.” “Di sicuro avremmo perso uno dei due o entrambi se non li avessimo completamente rimossi da quell’ambiente e inseriti nella vita semplice che facevamo in Irlanda. Alla fine trovammo un dottore che prescriveva metadone, un sostituto dell’eroina, che li aiutò con le crisi di astinenza. Fummo molto fortunati a capire e intervenire in tempo.” Deirdre si è sposata con lo chef italiano Enzo Battarra, e ha aperto un ristorante a Los Angeles.

