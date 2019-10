Nadia Toffa, quel gesto tra Simona Ventura e Alessia Marcuzzi dopo l’omaggio alla Iena non passa inosservato. Se ne sono accorti tutti

La puntata de Le Iene di martedì 1° ottobre è stata una puntata molto emozionante. 100 iene, che nel corso degli anni hanno vestiti i panni di iena appunto, sia come inviati, sia come conduttori, sono entrate in studio per omaggiare e ricordare con calore Nadia Toffa, la giornalista e volto storico del programma morta il 13 agosto 2019 per un tumore al cervello. “Abbiamo pensato mille volte a come iniziare questa puntata senza di lei, scusate se sono emozionata e non mi verranno le parole questa sera – ha detto Alessia Marcuzzi in apertura – Ho la voce un po’ rotta, dietro di me ci sono persone che la conoscevano molto meglio di me.

Tante le lacrime versate durante la prima puntata della nuova stagione de Le Iene. Enrico Brignano, Luca Argentero, Simona Ventura, Enrico Lucci, Alessandro Cattelan, Cristina Chiabotto, Afef, sono solo alcuni dei personaggi tv che erano presenti in studio per stringersi in un grande abbraccio attorno a Nadia Toffa. "L'affetto che ha ricevuto la famiglia di Nadia è stata una cosa gigante. Nadia aveva il potere di unire le persone. Ci ha messo insieme qui stasera. Grazie anche a voi e a tutto quello che ci avete dato in questo periodo" ha detto ancora la Marcuzzi profondamente emozionata.









Durante la serata è andato poi in onda un filmato di 20 minuti che Nadia Toffa aveva voluto registrare: il suo ultimo video, un saluto generale, un messaggio di speranza, ancora speranza, anche se ormai le sue condizioni erano disastrose. In quella prima puntata dello show non è passata inosservata la presenza di Simona Ventura. E non è passato inosservato il suo gesto nei confronti di Alessia Marcuzzi. Tra le due i rapporti non sono proprio sereni. Il loro rapporto si era raffreddato nel 2016, dopo la partecipazione della prima in qualità di concorrente all'Isola dei Famosi.





Da allora sono state tante le frecciatine che le due conduttrici si sono lanciate. Ma, in nome di Nadia Toffa, tra loro è successo qualcosa. Super Simo, che è stata conduttrice della trasmissione dal 1997 al 2001, dopo il discorso di Alessia Marcuzzi, ha tirato a sé la collega e l'ha abbracciata forte. Quel gesto è stato notato dal pubblico che ha gradito molto la loro pace. A Nadia Toffa dobbiamo anche questo? Sì, ci mancherà tantissimo.







Da allora sono state tante le frecciatine che le due conduttrici si sono lanciate. Ma, in nome di Nadia Toffa, tra loro è successo qualcosa. Super Simo, che è stata conduttrice della trasmissione dal 1997 al 2001, dopo il discorso di Alessia Marcuzzi, ha tirato a sé la collega e l’ha abbracciata forte. Quel gesto è stato notato dal pubblico che ha gradito molto la loro pace. A Nadia Toffa dobbiamo anche questo? Sì, ci mancherà tantissimo.

