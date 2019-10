Alessandro Cattelan è un conduttore televisivo e radiofonico. La sua carriera ha inizio nel 2001, quando presenta il programma Play It sul canale musicale All Music. Nel 2003 passa a Mediaset e comincia l’avventura di Ziggie, condotto insieme a Ellen Hidding mentre l’anno successivo approda a Mtv Italia, dove conduce diversi programmi tra cui ricordiamo Most Wanted, Viva Las Vegas in compagnia di Giorgia Surina e soprattutto Total Request Live, il programma che lo renderà davvero noto come “vj”.

Tra il 2005 e il 2006 si avviano per Alessandro Cattelan diversi progetti: il duo rap “0131” formato con l’amico Gianluca Quagliano, la collaborazione con Le Iene e la prima esperienza in radio con la conduzione del programma 105 all’una su Radio 105. Nel 2009 Cattelan entra a far parte del cast fisso di Quelli che il calcio… con Simona Ventura e nel 2011 il conduttore arriva a Sky, dove diventa padrone di casa a X Factor, che tuttora presenta. (Continua dopo la foto)









Sempre su Sky, nel 2013 Alessandro Cattelan è stato il protagonista di una serie dedicata all’arte contemporanea con il critico Francesco Bonami dal titolo Potevo farlo anch’io. Dal 2014, poi, inizia E poi c’è Cattelan, la versione italiana del Late Show per cui ha vinto il Premio Flaiano di televisione per la conduzione. Nel 2016, inoltre, è stato il presentatore del 61esimo David di Donatello, andato in onda per la prima volta su Sky e che ha condotto anche per l’edizione del 2017. (Continua dopo la foto)





Alessandro Cattelan si è anche cimentato nella scrittura nel corso degli anni. Il suo primo libro, scritto con Niccolò Agliardi, è uscito nel 2008 con il titolo Ma la vita è un’altra cosa, seguito nel 2010 da Zone Rigide e nel 2011 da Quando vieni a prendermi?, tutti editi da Mondadori. E poi la radio: quando è entrato a far parte della crew di Radio Deejay con il programma Catteland, è diventato uno dei presentatori più amati. (Continua dopo le foto)







Alessandro Cattelan è nato a Tortona l’11 maggio 1980 sotto il segno zodiacale del Toro, è alto circa un metro e settantotto centimetri per un peso di settantatre chilogrammi. Dal 2014 Alessandro è sposato con la modella di origini svizzere Ludovica Sauer, ma la loro storia d’amore è iniziata nel 2008, dopo essersi conosciuti durante una partita della loro squadra del cuore. Il matrimonio è stato all’insegna del massimo riservo: è stato celebrato con cerimonia civile al comune di Milano in gran segreto e alla sola presenza di genitori e testimoni. Alessandro Cattelan ha due bellissime bambine nate dall’amore con la sua Ludovica: Nina, nata nel 2012, e Olivia, classe 2016.

Sfera Ebbasta: età, altezza, peso, nome vero, fidanzata