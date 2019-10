Ricordate Annuccia di Un medico in famiglia? Oggi Eleonora Cadeddu ha 24 anni ed è irriconoscibile. Com’è diventata e cosa fa per vivere

A vederla oggi nessuno direbbe che quella bella ragazza era Annuccia di Un medico in famiglia. E invece sì. Il tempo passa per tutti e anche la piccola Annuccia – che all’epoca di Un medico in famiglia aveva 3 anni – oggi è cresciuta. Eleonora Cadeddu, questo il vero nome della ragazza che è diventata celebre grazie alla fiction di Raiuno, era una sorta di bambina prodigio. Ma oggi cosa fa? Come è diventata? Ospite a Vieni da me, Eleonora Cadeddu si è raccontata.

Giovane, bella, felice e sorridente, Eleonora è un'attrice, ama le lingue (ne ha studiate due) e insegna recitazione ai bambini. "Per me era andare da nonno a giocare con i miei giochi in prestito – ha raccontato a Caterina Balivo – Lino Banfi era mio nonno, sapevo che non era un parente di sangue, ma uno zio acquisito. Ma lui, con me, aveva un rapporto con i suoi veri nipoti". Il ricordo è nitido ma gli anni sono passati. Eleonora ormai è una donna.









"Sono cresciuta – ha detto a Caterina Balivo – Ho studiato recitazione. Sono diplomata. Non si finisce mai di imparare. Insegno teatro ai bambini nelle scuole. Studio lingue all'università. Parlo già due lingue". Per lei quella di Un medico in famiglia è stata un'esperienza meravigliosa che continua a portare dentro di sé: "A volte mi distacco come se non fossi io. Mi ricordo dei momenti belli. Quando abbiamo girato la mia Comunione, era una puntata tutta dedicata a me".





Eleonora Cadeddu è ancora in contatto con Margot Sikabonyi – Maria Martini nella serie – che ancora oggi definisce la sua "sorella dell'anima". Eleonora Cadeddu oggi insegna recitazione ai bambini. Ha iniziato a recitare da bambina, era piccolissima. Ma come ha fatto? Come è iniziato tutto? Come ha raccontato a Vieni da me, c'è lo zampino della madre. "Mia mamma faceva un lavoretto part time" inizia a raccontare.





E prosegue: “Le dicono: ‘In questo lavoretto, potresti portare Miki a fare un provino?!’ Quando mi guardan mi dicono ‘Questa bambina è come la cerchiamo’. Io sono entrata con mio fratello. Non studiavo la parte, io volevo tutte le battute di tutti. Quando io giocavo, magari, si inventavo degli escamotage”. Sono passati 20 anni dal suo esordio e a noi tutti piacerebbe rivederla all’opera ora che è grande.

