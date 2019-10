“Miracolo” a Pomeriggio 5. È successo durante il collegamento, Barbara D’Urso: “Porto bene”

Interviste, servizi di approfondimento e di cronaca, notizie di attualità, gossip e molto altro. Ogni giorno nuovi ospiti in studio per commentare gli ultimi fatti e collegamenti in diretta con gli inviati del programma. Pomeriggio Cinque è il programma re degli ascolti dell’intrattenimento pomeridiano della televisione italiana e da anni Barbara D’Urso riesce a toccare tempi totalmente differenti: dalla cronaca nera, al gossip.

Gli ascolti tv e i dati Auditel Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso su Canale 5 stravincere rispetto alla concorrente "La Vita in Diretta su Rai1", quest'anno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Nella puntata del 30 settembre "Pomeriggio Cinque" si è confermato leader assoluto della sua fascia con: 1° parte, 1.676.000 spettatori totali (20.86% di share attiva); 2° parte, 1.870.000 spettatori totali (21.51% di share attiva).









Come sempre, anche nella puntata andata in onda il 1 ottobre, Barbara D'Urso è andata in onda e ha aperto il programma parlando di cronaca. Il primo caso è quello di Francesca, diciassettenne scomparsa da giovedì scorso da Santa Maria di Sala (in provincia di Padova). Era in programma un collegamento da casa della giovane con i genitori ed era previsto un appello di mamma Carla. Ma proprio quando la D'Urso si è collega con i familiari della ragazzina sparita senza motivo da casa da ormai cinque giorni, è arriva la notizia insperata.





"È tornata a casa durante il promo fatto prima di questa puntata. Una notizia eccezionale, evidentemente porto fortuna", ha esclamato in diretta Barbara D'Urso. La ragazzina era sparita giovedì scorso da casa, senza portare con se né cellulare né documenti, pochi giorni prima che la stessa 17enne dovesse fare da madrina del piccolo nipotino appena nato dal fratello, e la madre aveva lanciato un appello su Facebook: Sono la mamma di questa ragazza. Si chiama Francesca, ha 17 anni, magra, capelli lunghi h. 1,65 tatuaggio su avambraccio. Sono molte ore oramai che manca da casa. è senza documenti e senza cellulare. Sicuramente indossa abiti sportivi", aveva scritto su Facebook la mamma di Francesca, Carla Franciosi.





I carabinieri della zona erano già stati avvertiti con relative ricerche scattate su tutto il territorio. Oggi la donna doveva replicare in tv. Poi però l’annuncio dato in diretta a Pomeriggio 5: “È tornata a casa, ora sta bene e siamo tutti felici. Non so dirvi quanto siamo contenti”, ha raccontato emozionata la mamma. ”Deciderete voi se tornare a parlare con lei di quello che è successo. Adesso godetevi vostra figlia, sono felice che sia tornata. Dicono che io, essendo sempre così ottimista, porti bene”, ha risposto la D’Urso. E rivolgendosi direttamente alla ragazza ha detto: ”Ora sei nella tua cameretta, ma se mi stai ascoltando, stai con i tuoi genitori finché puoi. Io darei di tutto per avere ancora i miei figli a casa”..

