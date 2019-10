Elisa Isoardi, clamorosa gaffe a ‘La Prova del cuoco’. Claudio Lippi gelato: “Cosa?”

Nella nuova edizione de La Prova del cuoco Elisa Isoardi è affiancata da una figura fissa, Claudio Lippi.Il programma è tornata con la voglia di tornare ai fasti dei tempi di Antonella Clerici, quando se la giocava collocandosi stabilmente sopra il 15% di share. Una cifra che con l’approdo della Isoardi nel programmi è scesa tragicamente ad una media del 12,80%. La nuova stagione è iniziata però con dei buonissimi auspici, ma anche con qualche momento un po’ strano, che ha da subito messo alla prova la bella Elisa.

Per Claudio Lippi si tratta di un ritorno nella trasmissione di successo, che ha frequentato ai tempi di Antonella Clerici e che ha anche condotto in alcune occasioni supplendo la conduttrice bionda. Pochi giorni fa Lippi ha fatto il suo ingresso in studio con tanto di gaffe. Il conduttore ha messo in imbarazzo la collega Elisa Isoardi nel corso della puntata di oggi 17 settembre.









La conduttrice ha dato il suo benvenuto a Lippi, che è la sua "spalla" in questa edizione e, nel ringraziarla, il conduttore ha commesso una particolare gaffe che ha lasciato la Isoardi e il pubblico basiti. Lippi ha infatti ringraziato Elisa per la prima settimana trascorsa al suo fianco in grande armonia e serenità, definendola come una persona "squisita, straordinaria, sensibile". Poi però ecco la freddura che la conduttrice non si aspettava: "Mi auguro che staremo insieme per i prossimi nove mesi e mi auguro che tu non rimani incinta".





Parole che hanno spiazzato la Isoardi che, per un momento, è rimasta senza parole. "Ma come incinta? – ha replicato in un primo momento, ancora basita, la conduttrice. Poi ha continuato – Dello Spirito Santo forse. Tranquillo starò con te, mi concentrerò su di te". Ma le gaffe a La prova del cuoco non sono finite e questa volta la protagonista è stata Elisa Isoardi. La conduttrice è entrata in studio insieme a Claudio Lippi e ha affermato "È bello venire qui a lavorare la mattina perché c'è sempre lui… zio Carlo!".





Inevitabili risate e applausi da parte del pubblico in studio, per via dell'errore commesso da Elisa presentando la sua spalla. Una piccola gag quella tra i due colleghi che ha comunque divertito il pubblico presente in studio prima dell'inizio della gara tra i cuochi. Di certo, siparietti come questi non mancheranno nel corso delle prossime puntate di questa nuova edizione de La Prova del Cuoco, la seconda con alla guida Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici.

