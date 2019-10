“Siamo impazziti!”. Storie Italiane, è caos in studio. Eleonora Daniele costretta “all’emergenza”

Seduto al pianoforte per far risuonare le note di ‘Vivere per amare’, accompagnato dalla voce di Elhaida Dani, la nuova Esmeralda. Così, dal vivo nella hall del municipio di Verona, Riccardo Cocciante ha presentato il ritorno in Arena di Verona di ‘Notre Dame de Paris’. “Un gioiello nel gioiello”, secondo l’artista, il connubio tra la sua opera e l’anfiteatro scaligero. E, per l’occasione, anche il programma di Rai1 ‘Storie italiane’ era in diretta da Palazzo Barbieri.

L'opera moderna, tratta dal romanzo di Victor Hugo, torna dal 3 al 6 ottobre nell'Arena, facendo salire a ben 43 le repliche che nel corso degli anni sono state fatte solo a Verona. Dopo le date scaligere, lo spettacolo musicato da Riccardo Cocciante, sull'adattamento di Luc Plamondon e Pasquale Panella, sarà in scena a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Roma, Genova, Eboli, Reggio Calabria, Catania e Ancona.









"Torniamo a Verona, è l'ennesima volta che torno qui – le parole del cantante a Storie Italiane – è sempre incredibile vedere quanto il pubblico ami questo evento, un'opera che rimane ancora dopo tanti anni così integrale com'era all'inizio. Grazie a tutti di amare questo evento che è un qualcosa di speciale". Eleonora Daniele, emozionata per aver ospite un cantane del calibro di Cocciante, ha tentato di lanciare un filmato di 'Bella senz'anima', ma invano. Il siparietto a cui hanno assistito i telespettatori di Storie Italiane hanno rapidamente fatto il giro del web.





In molti hanno ironizzato sulla serie di errori tecnici da parte della regia del programma mai e gaffe a cui è andata incontro la conduttrice nel momento in cui ha annunciato l'ospite. "Mi sono andate in palla tutte le macchine. Siamo impazziti tutti, Riccardo, un guaio tecnico che diventa un'eccezione". Insomma: "A sentire le tue canzoni anche la tecnologia è impazzita", ha detto la conduttrice scatenando le risate del pubblico in studio e a casa. Dopo aver ripreso le redini del programma, l'intervista di Riccardo Cocciante a Storie Italiane è proseguita e il cantante ha raccontato anche il suo rapporto con la fama.





"Il termine 'maestro' non l'ho mai voluto. È successo un giorno. Non ho mai scritto se non ne avevo voglia, avevo bisogno di scrivere, di esprimermi. Voglio sputare le mie emozioni e la musica mi dà la possibilità di comunicare". Notre Dame de Paris, tratta dal romanzo di Victor Hugo, torna dal 3 al 6 ottobre nell'Arena. Lo spettacolo musicato da Riccardo Cocciante, sull'adattamento di Luc Plamondon e Pasquale Panella, sarà in scena anche a Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino, Roma, Genova, Eboli, Reggio Calabria, Catania e Ancona.

